Catedral en Pereira toma medidas polémicas para ahuyentar a palomas

En Pereira, algunos fieles católicos y animalistas están asombrados por la medida que tomó la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, pues se instalaron unos acrílicos en forma triangular y otros elementos filosos para intentar evitar que las palomas se aniden al interior del templo y continúen deteriorando las lámparas, imágenes religiosas y otros elementos del lugar.

La catedral, ubicada en el centro de la capital risaraldense, por medio del área de comunicaciones dijo que “desde hace un buen tiempo se han implementado estrategias de mitigación, para evitar que estas (las palomas) se aniden en las columnas de la Catedral, pero todos los intentos han sido en vano".

Por esta razón, dice el mismo comunicado, en diciembre del año pasado tomaron la decisión "de instalar unos triángulos de acrílico como plan de contingencia, para evitar que estas se acerquen a las bases estructurales de nuestro emblemático entramado de madera, que sostiene el techo de la catedral”.



Además, cabe anotar que estos elementos no representan peligro para las aves ni para los seres humanos, pues la intención no es eliminarlas sino ahuyentarlas del recinto, por lo que la catedral asegura que no ha muerto ningún pichón.

Sin embargo, las quejas no se hicieron esperar por parte de algunas asociaciones animalistas y usuarios en las redes sociales, como Manuel Mateus, quien mostró su malestar a través de una publicación en la que habla de los "artefactos para herir palomas”.

Este caso llegó hasta la personería de Pereira, desde donde aseguraron que tomarán medidas preventivas frente el hecho para, así, llegar a un acuerdo en el que no sea vean afectadas las aves.



Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira, aseveró que “se han presentado algunas quejas de defensores de animales, en el sentido de que la metodología para contrarrestar esta situación al interior al templo no es adecuada y que genera presunta vulneración de los derechos de los seres sintientes".

Por eso, la funcionara anunció que en los próximos días se realizará una mesa de trabajo con todas las partes para llegar a un acuerdo en el que "no se vulnere ningún tipo de derecho y ponderar de un lado la razón del templo con respecto al cuidado que se debe mantener y también para ser garantes de los seres sintientes que se encuentran en ese entorno”.



Los más joven, como Laura Palacios, de 18 años, también rechazan esta medida, pues considera que “no es justo que se haga esto con las palomas, deberían de ingeniarse otro método para ahuyentarlas. Además, no solo es en la catedral sino en la escultura de Simón Bolívar”.



María del Carmen Soto, transeúnte del centro dijo que no le parecía justo con estos animales, pues "ellas buscan dónde hacerse y uno como ser humano debe pensar en dónde reubicarlos. Además, la iglesia católica cómo hace eso”.

