'Ciudadanitos' cuentan lo bueno de su barrio en Santa Marta

Un grupo de adolescentes de Ciudad Equidad asumieron este año el reto de convertirse en reporteros y mostrar la verdadera realidad de uno de los barrios más estigmatizados de Santa Marta.



Los Ciudadanitos, como son reconocidos, han cumplido bien su tarea como periodistas. Mientras ejercen ese oficio no solo aprenden a desenvolverse en diferentes áreas de la comunicación, sino que transforman su propia vida, mientras aportan con su trabajo a mejorar la imagen de su comunidad.

Las noticias de riñas y problemáticas sociales están siendo reemplazadas: ahora se habla más de la pujanza y el talento de su gente y los proyectos de emprendimiento, arte, cultura y deporte, entre otras actividades positivas que allí se desarrollan todos los días.



Wendy Orozco, de 27 años, es una de las mayores del Colectivo Juvenil de Comunicaciones que se conformó en el barrio. Ella asegura que un micrófono y una grabadora cambiaron su vida. “Dejé de ser una mujer temerosa e insegura para asumir el rol de reportera y contribuir desde lo aprendido a la construcción de una mejor sociedad”, señaló.



Cuando se vinculó al equipo, ni siquiera se atrevía a hablar en público; ahora no quiere dejar de hacerlo. Ese entusiasmo y sus cualidades comunicativas la han llevado a participar en varias emisoras de la ciudad, como la del Ejército Nacional, donde realizó prácticas durante cinco meses en los que tuvo su primera gran experiencia profesional como periodista.

“Fue maravilloso. Pensaba que por no tener recursos nunca iba a cumplir mis sueños; sin embargo, pude darme cuenta de que si se quiere, se puede, y aquí sigo luchando para ser comunicadora social”, agregó Wendy, quien con su hijo de tres años en brazos asiste puntual a las clases de periodismo que recibe gratis en uno de los salones del megacolegio Pedagógico del Caribe, ubicado en Ciudad Equidad.



Los que integran este colectivo de periodistas son adolescentes entre los 13 y 22 años que ya sobresalen con su oratoria, redacción, presentación en televisión, toma de fotografías y aptitudes generales en la narrativa. Su corta edad no ha sido obstáculo para empoderarse y contarle a la región lo bueno de vivir en su barrio.



Todos han tenido las puertas abiertas en los diferentes medios de comunicación de Santa Marta, una oportunidad que han aprovechado para cambiar la percepción que existe de su comunidad y fortalecer sus competencias personales.



Esa posibilidad de hacerse sentir a través de la radio, la prensa o la televisión motiva a este grupo de 60 jóvenes a participar en el proyecto social denominado ‘Ciudadanitos, comunicaciones juveniles para el desarrollo y la reconciliación’, liderado por la Fundación Casa en el Árbol, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y Acdi/Voca.



Este programa empezó a ejecutarse en agosto del 2017 en Ciudad Equidad, la urbanización de 4.000 viviendas gratis construida por el Gobierno Nacional en el sector de El Yucal, en la vía Mamatoco-Minca. Allí están distribuidos en 11 manzanas desplazados, víctimas, desmovilizados y afectados por desastres naturales.

Cambios de vida

Contribuyen a mejorar la convivencia con sus vecinos y mostrar la cara amable de Ciudad Equidad, en Santa Marta. Foto: Roger Urieles

La implementación del proyecto ha fortalecido las capacidades de estos adolescentes y jóvenes por medio de la creación de medios comunitarios donde generan nuevas narrativas sobre el diario vivir de una población que, al igual que las demás, tiene sueños por conseguir y talentos por mostrar.



Mairon Bermejo, por ejemplo, era referenciado por ser conflictivo y hasta peligroso. Su problema con las drogas y el alcohol mantenía ocultas las cualidades de líder que poseía. Como ‘ciudadanito’ pudo conocer su potencial y dejar atrás las malas conductas para dedicarse a contar su propia historia de superación y la de otros que al igual que él quieren aportar al cambio de su barrio.



“Mi sueño es ser entrenador de fútbol, pero por ahora pienso en terminar mis estudios, y aprovecho el tiempo libre para hacer periodismo como una manera de crecer en lo humano e intelectual; mientras, registro a través del lente de la cámara un momento, un detalle o una persona que hable bien de lo que pasa en Ciudad Equidad”, indicó.



A Mairon se le ve siempre con una sonrisa, inquieto en la búsqueda de personajes de la localidad a quienes llena de preguntas para que no quede ningún aspecto por fuera de la noticia que posteriormente será trabajada por sus compañeros de equipo y contada por los canales con los cuales disponen.



Recientemente descubrió a un cantante de música urbana que compuso una canción que se refería a lo bueno de Ciudad Equidad. No dudó en abrir las cámaras y micrófonos para presentar con orgullo a este nuevo talento nacido en su barrio.



Saray Rangel Guerrero, de su parte, tiene 16 años de edad y siempre ha querido ser presentadora de televisión. Hace dos años creía imposible lograr ese sueño, pero conoció del proyecto de Ciudadanitos, y, aunque en un principio no pudo ingresar por estar cerradas las inscripciones, siguió tocando las puertas hasta que tuvo un espacio y pudo demostrar tener talento para apoyar el proyecto periodístico de su barrio.



Desde entonces no ha parado de aprender; confirmó que la comunicación social es la profesión que la apasiona y aprovecha cada oportunidad para destacarse, mientras consigue historias y las da a conocer desde su propia narrativa.



“Me siento feliz de ser reportera en mi barrio; ya tengo una base importante para desenvolverme y soy una mujer mucho más segura de mí misma, convencida de que poseo las condiciones para ganarme un espacio en el periodismo y seguir desde allí representando y dejando en alto a mi comunicad”, cuenta.

Etapa final del proyecto

La implementación del proyecto ha fortalecido las capacidades de estos adolescentes y jóvenes. Foto: Roger Urieles

Este colectivo juvenil ha entendido, gracias a las enseñanzas de sus profesores de periodismo y orientadores psicosociales, la poderosa herramienta que es la comunicación, cuya mejor manera para utilizarla es defendiendo lo bueno que tiene Ciudad Equidad.



Los ciudadanitos han sido visitados por personajes como Jorge Alfredo Vargas, Inés María Zabaraín, Andrea Serna y Carolina Cruz, quienes más que darles un complemento a su formación, han impulsado sus ganas de soñar con un mejor futuro.



Las capacitaciones de Ciudadanitos son todos los sábados, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Están divididos en cuatro grupos, cada uno de los cuales tiene dos profesores: uno con perfil periodístico y otro enfocado en lo audiovisual. Además, hay dos psicólogos que les brindan apoyo psicosocial. Los primeros 45 minutos de cada clase realizan actividades enfocadas en la reconciliación.



En la escuela de comunicación han aprendido en un año redacción, fotografía, realización audiovisual, producción de radio, gestión de redes sociales, construcción de memoria, narrativas de paz, ética y comunicación para el desarrollo.



La meta, según la directora de Comunicaciones de la Fundación Casa en el Árbol, Natalia Lizarazo, está a punto de cumplirse.



“El programa se encuentra en su etapa final; ya consolidamos un Colectivo Juvenil de Comunicaciones y le entregamos los elementos para desenvolverse, ahora procederemos a registrarlo con el objetivo de poner en operación su propia página web, redes sociales, materiales radiofónicos y una participación permanente en los medios de comunicación de la ciudad”, concluyó.



