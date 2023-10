Semana clave para los diálogos de paz y la reforma de la salud en Colombia

Se inicia la Mesa de Diálogos entre el Gobierno y las disidencias de Iván Mordisco



A finales de septiembre, el Gobierno Nacional confirmó que este domingo 8 de octubre arranca la Mesa de Diálogos de Paz con el estado mayor central de las Farc, en el municipio de Tibú, en Norte de Santander.

De acuerdo con la Delegación de Paz, se está trabajando de manera articulada en los detalles de la instalación con el fin de garantizar la participación de la comunidad, sin embargo, este viernes las disidencias pusieron en duda la negociación al pedir que un decreto de cese al fuego.



¿Aprobarán el proyecto que busca regular el uso del cannabis en Colombia?



Este lunes 9 de octubre continuará la discusión en la Cámara de Representantes para regular el consumo de marihuana el país. La iniciativa, que fue radicada nuevamente este semestre por el representante a la Cámara Juan Carlos Losada, está en riesgo de que se hunda, pues todavía genere resistencia en el Congreso.



Cabe recordar que la iniciativa se hundió en su octavo debate el semestre pasado, con una votación de 46 votos a favor y 43 en contra. En ese momento, no contar con el apoyo de Cambio Radical significó el hundimiento de la iniciativa.



Juan Carlos Losada y María José Pizarro tras hundimiento de la regularización del cannabis. Foto: César Melgarejo

Se reanuda el segundo debate de la discusión de la reforma de la salud



La reforma de la salud volvió a tomarse la agenda del Congreso. Se espera que el debate del proyecto, que estaba previsto para el pasado 4 de octubre y que no inició por falta de quorum, avance este lunes 9 de octubre. No obstante, lo que realmente estaría detrás del levantamiento de la sesión es que no estarían los votos para aprobar la reforma.



El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el debate de la reforma de salud. Foto: César melgarejo. EL TIEMPO

La Corte IDH estará sesionando entre el 9 y 13 de octubre en Bogotá



Atendiendo a una invitación del presidente Gustavo Petro, la Corte adelantará el 162 Periodo Ordinario de Sesiones en el país. Un evento organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo, la JEP y la Universidad Externado de Colombia.



Las audiencias públicas son por casos de otros países, como Brasil, Guatemala y Chile. Las audiencias de seguimiento a casos de Colombia son privadas, como el de Jineth Bedoya.



Imputación de la fiscal Angélica Monsalve



Este 12 de octubre imputarán a la fiscal Angélica Monsalve por el delito de concusión. Según la Fiscalía, Monsalve habría solicitado a través de terceros dinero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho y vinculada al llamado caso del 'carrusel' de carros blindados.



Por su parte, la fiscal se defendió y aseguró que todo se trata de un montaje en su contra. En sus redes sociales afirmó que existen miembros de la Fiscalía que buscan desprestigiar su trabajo y que le están haciendo “favores a los delincuentes de cuello blanco de este país”.



En contra de la fiscal Angélica Monsalve hay grabaciones como pruebas de la Fiscalía. Foto: Archivo particular

Continúa el sueño mundialista: nuevos partidos de la Selección Colombia



La próxima salida de la Selección Colombia en la eliminatoria suramericana será el jueves, 12 de octubre, fecha en donde se enfrenta a Uruguay, equipo que viene de golear a Chile de local y perder en Quito ante Ecuador por 2-1.



Néstor Lorenzo sacudió su tablero, llamó a ocho nuevos futbolistas respecto a la anterior convocatoria. Por lesiones renovó la zaga.



