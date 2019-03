No se acueste sin leer las noticias más importantes de este jueves

Estos fueron algunos de los hechos más relevantes de la jornada que termina:

Lentitud en debate al Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que no cederán ante "chantajes", después de que este jueves se levantara la sesión en el Congreso por falta de quórum, es decir, porque no había suficientes congresistas. Al proyecto, que no se ha podido someter a votación, le quedan dos días para surtir su primera fase. Conozca más detalles.

Las comisiones económicas del Congreso negaron las ponencias negativas del Plan Nacional de Desarrollo. Foto: Senado

La captura del aliado de Guaidó que tensa más la situación en Venezuela

Roberto Marrero, quien actúa como jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue capturado en la madrugada por el régimen de Nicolás Maduro. Dos de las reacciones más fuertes llegaron desde Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos actores coinciden en exigir que sea liberado. Conozca aquí los pronunciamientos completos.

Roberto Marrero, aliado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Foto: AFP

Otro expresidente brasileño en manos de la justicia

Michel Temer, el expresidente de Brasil que asumió el poder tras el 'impeachment' a Dilma Rousseff, fue detenido este jueves como parte del proceso en su contra por el caso de corrupción Lava Jato. Se convierte así en el segundo exmandatario detenido en los últimos años por este caso, junto a 'Lula' Da Silva. Más información de este caso, aquí.

El expresidente brasileño, Michel Temer. Foto: AFP

Guerra de la Espriella, a responder por caso Odebrecht

El exsenador de Cambio Radical Antonio Guerra de la Espriella se entregó después de que la Corte Suprema ordenara su captura por delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias. Esto, en el marco de las investigaciones por los sobornos de la multinacional Odebrecht. Esto es lo que dice la justicia sobre la supuesta participación del excongresista.

Antonio Guerra de la Espriella. Foto: Facebook: Antonio Guerra De La Espriella

Víctimas mortales tras explosión de mina en el Valle del Cauca

Los hechos ocurrieron en una mina de oro ubicada en la ruta que comunica a Cali con Buenaventura, municipio de Dagua. La explosión ocurrió hacia las 2:40 p.m. y se sabe que, además de varias víctimas mortales, decenas de personas resultaron lesionadas. Siga esta noticia aquí.

Explotación minera en río Dagua. Imagen de archivo. Foto: Archivo

