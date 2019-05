No se acueste sin leer las noticias más importantes de este lunes

Las cinco siguientes noticias fueron algunas de las más relevantes en la agenda informativa del lunes que termina. No se vaya a la cama sin ponerse al día.

Ciudadana chilena murió por golpe severo en la cabeza: Medicina Legal

Este lunes, el Instituto Nacional de Medicina Legal por fin pudo establecer que la chilena Ilse Amory Ojeda murió por un golpe contundente en la cabeza.



Según precisó Medicina Legal, la información científica "evidenció que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico severo y la manera fue violenta, tipo homicidio".



Vale recordar que las labores para determinar la causa concreta de la muerte de la ciudadana chilena fueron dispendiosas por el alto nivel de quemaduras que presentaban los restos hallados en la vereda Portachuelo de Rionegro (Santander) el pasado 26 de abril, casi un mes después de su desaparición. Lea el desarrollo de la información.

La semana pasada varios bumaguenses se reunieron para rechazar el homicidio de la exsargento chilena, Ilse Ojeda Foto: Jaime Moreno / CEET.

'Hubo gente que faltó por cumplir': Guaidó sobre plan contra Maduro

El opositor venezolano Juan Guaidó dijo este lunes que "gente" que se había comprometido a apoyar un levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro el pasado martes, finalmente no cumplió con lo acordado a la vez que se mostró optimista sobre un pronto cambio político.



"Hubo gente que faltó por cumplir (...). No quiere decir que no lo hagan pronto. Estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su país (...). Como ya es obvio hoy, hay el descontento que es generalizado, (del cual) no se escapa la Fuerza Armada", señaló Guaidó en entrevista con la AFP. "Hay conversación (...) con todos los funcionarios civiles y militares", añadió. Todos los detalles de la entrevista.

Guaidó cree que hay personas involucradas en el plan contra Maduro, que fracasó la semana pasada, que aún están en posibilidad de cumplir con su parte. Foto: AFP

El adiós de Paula Andrea al esposo de María Mónica Urbina

"Después de tantos años de amistad, te nos fuiste repentinamente, sin avisar, ni dar indicios de nada, es fuerte tener que aceptar que dejamos de contar con tu presencia. Pero ten por seguro que siempre contaremos con el grato recuerdo de haberte conocido y de que hayas hecho de nuestras vidas, las más felices a tu lado".



Así comienza el mensaje que Paula Andrea Betancur, señorita Colombia 1992, escribió en sus redes tras enterarse del asesinato del ganadero José Guillermo Hernández Aponte, esposo de su amiga y también exreina María Mónica Urbina. Lea todo el mensaje apoyo de Paula Andrea Betancur.

Los esposos María Mónica Urbina y Guillermo Hernández, en la boda de Paula Andrea Betancur y Luis Miguel Zabaleta. Foto: Paula Andrea Hernández

Condenan a 53 años de cárcel a violador y asesino de niña en Fundación

El Juez Único Penal del Circuito, Alfonso Saade, sentenció a 53 años de prisión a Adolfo Arrieta García al ser hallado responsable de abusar, asesinar e incinerar a una niña de 9 años de edad, en hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2018 en Fundación, Magdalena.



La diligencia de lectura de sentencia se realizó en el Palacio de Justicia de esa municipalidad. Allí se hizo un breve resumen del proceso en curso contra Arrieta, quien decidió estar ausente para no exponer su integridad física. Todo el despliegue de la información.

Adolfo Arrieta está preso en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar. Foto: Roger Urieles

Faríñez, Vargas y otros que se perderían las finales por el calendario

La final de la Liga 2019-I está programada para el 9 de junio, pero podría retrasarse aún más debido a la participación, inicialmente, de Deportivo Cali y Nacional en la segunda fase de la Copa Suramericana. Deportes Tolima y Junior se jugarán esa opción esta semana. Ese retraso podría complicar la presencia de varios jugadores en una eventual definición del título, por causa de la Copa América, que comenzará el 14 del mismo mes.



Tal como está planteado hoy el calendario de los cuadrangulares semifinales, la Dimayor tendría que liberar las fechas del 22 y 29 de mayo, que es cuando, inicialmente, la Conmebol tiene programada la segunda fase de la Suramericana. Por tal razón, solamente se conocen los horarios de la primera fecha. El complemento de la información.