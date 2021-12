El 2021 estuvo marcado por un ‘tira y afloje’ entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y los consorcios constructores de Hidroituango por la responsabilidad en los sobrecostos que ocasionó la contingencia de la megaobra en el 2018.



Demandas de lado y lado, llegada y salida de gerentes de EPM (van cuatro en el gobierno Quintero) y un proceso de responsabilidad fiscal han marcado el año del proyecto, que en sus obras físicas llegó al 86 por ciento y espera comenzar a operar la primera turbina en 2022.



El viernes se anunció el pago de la póliza todo riesgo por $ 3,9 billones de pesos, que irán a EPM y garantizarán un flujo de caja para terminar las obras. Aún falta por resolver la prórroga de contrato con los contratistas actuales de obras principales, el cual se vence el 31 de diciembre de este año.



Este monto equivale al 90 por ciento del daño patrimonial que determinó la Contraloría ($ 4,3 billones). Sin embargo, aunque se cuente con los recursos, el embrollo está en quién será el que termine las obras.



Y es que si bien este pago total del fallo de la Contraloría ($ 4,3 billones) ya no inhabilita al consorcio constructor CCC Ituango, su contrato termina el próximo 31 de diciembre y aún no se ha informado sobre la firma de una prórroga.



La intención que tiene EPM es que la prórroga con los contratistas actuales sea por ocho meses, que es el plazo estimado para realizar la licitación y posterior empalme con el nuevo contratista que se encargue de la terminación del megaproyecto.

El presidente de la República, Iván Duque, habló de la importancia del acuerdo de pago firmado.



“Hoy se ha salvado el proyecto Hidroituango, se trata de un proyecto vital para la seguridad energética del país, es el proyecto más importante de nuestra historia, su puesta en funcionamiento es vital para asegurar la oferta de energía de nuestro país”, aseguró el viernes tras el acuerdo de pago. Añadió que aunque la Nación no es dueña de este proyecto, lo acompaña por su importancia para el país.



Sobre el valor de contar con estos recursos confirmados, que llegarán el 31 de enero del 2022, Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, expresó que es una buena noticia para todos, teniendo en cuenta que el proyecto pasó de 11,4 a 18,3 billones de pesos, valor que ha sido asumido por EPM.



El avance general de la obra es superior al 86 por ciento.

Tragedia en Santa Marta por la muerte de seis jóvenes

Enrique Vives pasó su primera noche en la cárcel. Foto: Inpec

Durante la madrugada del 13 de septiembre, el empresario Enrique Vives Caballero arrolló con su camioneta a siete jóvenes en la Troncal del Caribe, en Santa Marta, dejando sin vida a seis de ellos.



El empresario conducía en estado de embriaguez y con exceso de velocidad, por lo que se le aplicó la medida de detención intramural, aunque a finales de noviembre se tomó la decisión de darle casa por cárcel. Sobre lo que viene en el proceso, se tiene conocimiento que se presentará el escrito de acusación contra Enrique Vives.



En esta diligencia, la Fiscalía podría mantener el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual o realizar una modificación sobre los cargos por los cuales deberá responder el empresario detenido.

Chambonada al patrimonio

El fuerte de San Sebastián del Pastelillo, ubicado en Manga, fue pintado esta semana por trabajos ordenados por su administrador, el Club de Pesca Foto: EFE

La chambonada en Cartagena este año corrió por cuenta de la administración del exclusivo Club de Pesca de la ciudad que, sin la autorización del Ministerio de Cultura, pintó de blanco las murallas en el fuerte de San Sebastián del Pastelillo, en el barrio Manga. Una afrenta al patrimonio histórico de la ciudad, que además dejó en evidencia un extenso comodato que data de 1940 y que le ha permitido desde entonces al club lucrarse de este bien de interés patrimonial. Funcionarios del ministerio visitaron el lugar para evaluar los daños.



El Club de Pesca, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, finalmente acarreó los costos para restaurar la afrenta a las murallas de más de cuatro siglos.

Muerte y resurrección de La 14

Esta es el local donde estuvo La 14 de la avenida Sexta Norte, de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

Cali está a la espera de la reactivación en los locales donde la tradicional cadena de supermercados La 14 ha venido funcionando desde su creación en 1964. El 23 de julio se conoció la solicitud de la terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación judicial de las sociedades Almacenes La 14 S. A. y Calima Desarrollos Inmobiliarios S. A., debido a las dificultades que la cadena tenía para operar.



Almacenes La 14 acumuló pérdidas de 72.282 millones de pesos en 2020. Generaba 16.000 empleos directos. La reactivación de cinco locales que tenía La 14 la anunció el empresario Tulio Gómez, máximo accionista del equipo de fútbol América de Cali.

Las revocatorias en de mandato

Recolección de firmas para recovar el mandato de Daniel Quintero, en Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Ni la pandemia del covid-19 pudo frenar los procesos que se adelantan en varias ciudades del país para las revocatorias de mandato de alcaldes y gobernadores. Este año se alcanzaron a contabilizar 112 iniciativas de este tipo.



Iniciativas como las de Bogotá, Bucaramanga y Bojayá están entre las que desistieron del proceso. Las dos primeras argumentaron falta de garantías.



Mientras tanto, el 10 de noviembre, después de no pocos tropiezos, el comité de revocatoria Pacto por Medellín hizo entrega oficial de las firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, con las que busca que el alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, sea revocado de su cargo. De acuerdo con voceros de la revocatoria, el movimiento alcanzó más de 305.000, pese a que solo necesitaba presentar 91.026.



Esta cifra equivale al 30 por ciento de la votación con la que el alcalde ganó las elecciones en el 2019. Otras iniciativas, como la que buscaba la revocatoria del alcalde Jorge Iván Ospina, en Cali, no alcanzaron las firmas necesarias y el movimiento no continuó.

Crisis migratoria en Necoclí

Hay personas provenientes de Haití, Asia y África, quienes hace días llegaron al municipio antioqueño. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE

Si bien Necoclí, en el Urabá antioqueño, se volvió un lugar obligado para los migrantes de diferentes partes del mundo en su paso hacia Panamá, desde finales de julio se comenzó a vivir una crisis migratoria producto del represamiento de personas en este municipio que limita con el departamento del Chocó.



Según la Defensoría del Pueblo, hasta 22.000 migrantes llegaron hasta Necoclí, quedándose varados por la imposibilidad de poder viajar hasta el Tapón del Darién debido a la limitante en el número de personas permitidas para salir de manera legal, lo cual generó un fuerte impacto en la cotidianidad de los habitantes de esta zona del país. Por día, en promedio salían 800 personas, pero llegaban al municipio entre 1.000 y 1.200 más con menores de edad en sus brazos.



Esto hizo que se agudizara la escasez de agua, el aumento de las basuras y la ocupación del sistema de salud. Y aunque la situación se fue controlando, hasta el momento no hay una solución de fondo para este fenómeno migratorio en Necoclí.

Inundaciones en subregión La Mojana

Facebook Twitter Linkedin

Las aguas del río Cauca rebosaron la ciénaga de San Benito Abad y las corrientes sobrepasaron la carretera que conduce a San Marcos – Majagual – Achí en Bolívar y Gauaranda Foto: cortesía Eduardo Arce.

La promesa del Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, de cerrar el boquete de Cara de Gato en la subregión de La Mojana sigue sin cumplirse. Este es el lugar por donde se registró la ruptura que ocasiona las inundaciones en esta subregión de Sucre, dejando a más de 80.000 personas damnificadas.



El río Cauca penetró por este lugar al destruir el jarillón de contención llegando hasta poblaciones ubicadas en la zona rural de San Jacinto del Cauca, Guaranda, Sucre –en Sucre– y Majagual.



El alcalde de Ayapel, Córdoba, Isidro Vergara, hizo también su llamado desesperado y manifestó que en lugar de solucionarse el problema, la abertura se había agrandado en más de 200 metros.



El presidente Iván Duque anunció la inversión de $ 2,5 billones para la construcción de un dique direccional con 33 compuertas hidráulicas, lo que, de acuerdo con los expertos, será la solución definitiva a las inundaciones en la región.



Por ahora, según denuncias ciudadanas, al parecer los trabajos están paralizados.