Amanezca informado: cinco noticias que debe leer para empezar el día

Las medidas para enfrentar la crisis por cierres de la vía al Llano

El presidente Iván Duque anunció un paquete de medidas para mitigar la afectación que viene sufriendo la vía al Llano y los usuarios de la carretera.



El viceministro de Transporte, Manuel Gutiérrez, le explicó a EL TIEMPO que el Gobierno ya está invirtiendo en la vía al Llano, por un lado, 85.000 millones de pesos en obras de protección y dos puentes peatonales y, por otro lado, 30.000 millones en la extensión de los túneles falsos en los km 46 y 64 + 200.Para leer la nota completa haga click aquí​

Más de 100 vehículos estuvieron represados en la salida de Usme hacia la vía al Llano, que conecta a Bogotá con Villavicencio. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Estado no puede multar a quien consuma licor o drogas en la calle

La Corte Constitucional tumbó un artículo del Código de Policía que les prohibía a los ciudadanos consumir alcohol y drogas en el espacio público. Para el tribunal, esa prohibición es “desproporcionada”.



Esto significa que, de ahora en adelante, nadie podrá ser multado por tomarse una cerveza en un parque o por fumar marihuana en la vía pública. Aunque esta norma argumentaba que la prohibición era necesaria para mantener la tranquilidad y no afectar a terceros, la Corte encontró que si bien es un fin válido, no es razonable restringir el consumo de licor y sustancias psicoativas en estos espacios, pues su prohibición no garantiza la convivencia y las relaciones respetuosas.Lea más detalles aquí

Foto: Federico Ríos / EL TIEMPO

La Selección Colombia Sub-20 va por la semifinal del Mundial

La Selección sub-20 enfrenta este viernes, a las 8:30 a. m., a Ucrania en los cuartos de final del Mundial. Frente a la posibilidad de llegar a la segunda semifinal en la historia de las participaciones de Colombia en las copas del Mundo Sub-20, los dirigidos por Arturo Reyes no le escapan a la responsabilidad y asumen el encuentro como una oportunidad única.



Ucrania no contará con una de sus figuras: el arquero Andriy Lunin, que tuvo que abandonar el Mundial por ser convocado al seleccionado de mayores para disputar los partidos del 7 y 10 de junio por las eliminatorias a la Eurocopa.Lea la nota completa aquí

Selección Colombia Sub 20 Foto: EFE

Jota Mario Valencia, el hombre que vivió para ‘generar divertimento’

Entre las muchas cosas buenas que hizo Jota Mario Valencia está haberles enseñado a los jóvenes el camino del éxito. De eso dan fe conductores y periodistas como Milena López y Salomón Bustamante, quienes tras conocerse la noticia de su muerte, coincidieron este jueves al afirmar: “Jota siempre nos apoyó, nos enseñó, nos mostró el camino”.



Ella, por ejemplo, reveló que lo vio por última vez hace dos semanas, cuando la invitó a su casa para contarle, en mucha reserva, que volvía a su pasión: trabajar en televisión, a su casa el Canal RCN Televisión.Los detalles aquí

Jota Mario Valencia siempre colaboró con causas sociales. Foto: Canal RCN

Hermanos Uribe Noguera serán testigos en su propio juicio este viernes

El jueves 6 de junio se reanudó la audiencia en contra de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera por el supuesto ocultamiento de información en los hechos que rodearon el asesinato de la menor Yuliana Samboní, por el que su hermano Rafael cumple una condena de 58 años de prisión.



En horas de la mañana del viernes 7 de junio, los hermanos Uribe Noguera serán testigos en su propio juicio.Lea todos los detalles aquí