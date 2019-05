Amanezca informado: las noticias que debe leer para empezar el día

Preparamos para usted un resumen con las noticias más importantes de este viernes, para que comience el día bien informado.

Alias 'Jesús Santrich': libre, pero en manos de la Corte Suprema

El exjefe guerrillero Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich', quedó en libertad este jueves por mandato de la Corte Suprema de Justicia. Así llegaría a su fin el periplo que el exguerillero afronta desde hace dos semanas, cuando la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) le concedió la garantía de no extradición y ordenó su liberación, pero, dos días después, cuando salía de la Picota como hombre libre, fue recapturado por la Fiscalía.



Sin embargo, que Santrich esté en libertad no quiere decir que no deba comparecer ante la justicia por este proceso de narcotráfico en el que se le involucra. Su caso pasó a manos de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ahora deberá estudiar la documentación y las pruebas para decidir si hay lugar a abrir una investigación formal en su contra o no. Lea aquí todos los detalles de este caso.

Jesús Santrich ofreció este jueves una rueda de prensa en la sede del partido Farc. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

Vea un fragmento de la entrevista a Nicolás Maduro que fue censurada por el régimen

Ocurrió en febrero pasado, cuando Nicolás Maduro le concedió una entrevista al periodista Jorge Ramos, de la cadena Univisión. Ramos aseguró que, en un momento de la conversación, le dijo a Maduro "que millones de venezolanos y muchos gobiernos del mundo no le consideraban un presidente legítimo sino un dictador". La afirmación, cuenta el periodista, molestó a Maduro y, por eso, se detuvo la entrevista.



Acto seguido, trascendió que Ramos y su grupo periodístico habían sido retenidos por el régimen en el Palacio de Miraflores. Poco más de una hora después fueron liberados. Sin embargo, el material periodístico y los equipos fueron confiscados por el gobierno de Maduro.



Este jueves la cadena Univisión logró recuperar la entrevista censurada y EL TIEMPO tuvo acceso a un fragmento. Vea aquí el fragmento de la entrevista.

EL TIEMPO revela fragmento de entrevista censurada con Univisión. Foto: AFP

La ruta para reubicar a más de mil excombatientes de las Farc

Este 15 de agosto llegan a su fin los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que se contemplaron en el Acuerdo de Paz para que los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc hicieran su paso a la vida civil.



El desafío radica en que solo 13 de los 24 ETCR cuentan con el aval del Gobierno para su transformación de zonas temporales a permanentes. En los otros 11 - donde hoy están ubicados 1.384 exguerilleros- se encontraron, según las autoridades, barreras que impedirían su mantenimiento: problemas de seguridad, dificultad para llevar infraestructura básica, impedimentos para comprar los lotes, entre otras.



Por eso, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), en compañía de autoridades locales, visitará esos espacios para buscar alternativas concertadas con los excombatientes. "El Gobierno ya tiene previstos los terrenos a los cuales les sugeriríamos que se desplacen los exguerrilleros", aseguró Emilio Archila, consejero presidencial para el posconflicto. Lea aquí la noticia completa.

En el campo que queda en la mitad del ETCR las banderas de Colombia y del partido político Farc, surgido tras el acuerdo de paz, ondean juntas. Foto: Óscar Bernal - Llano Sie7e Dias / Archivo EL TIEMPO

La banda que presumía en Facebook sus armas y los objetos que robaba

Esta es la tercera entrega del especial periodístico 'Bandas tras las rejas', en el que se explican las diferentes modalidades de robos que ocurren en Bogotá y las investigaciones que ha adelantado la Sijín de la Policía para desarticular algunas de las estructuras criminales responsables de cometer estos delitos.



En esta ocasión, presentamos la historia de ‘los Chácara’, la banda que en Facebook presumía de sus armas y de lo que robaba en localidades como Bosa y Chapinero. Los integrantes de esta banda adquirieron tal poder adquisitivo, que viajaron a robar a otros países, como Brasil, Ecuador, Perú y Chile. Todo lo exhibieron en sus cuentas de Fcaebook. Precisamente, una foto publicada por uno de ellos en su cuenta permitió a la Policía dar con su ubicación y, así, capturas a toda la banda. Lea la historia completa aquí.

e"Empezaron robando en el mismo barrio. Donde las mamás de ellos compraban el pan". Foto: Particular

Análisis: lo bueno y lo malo de la convocatoria de la Selección Colombia

Este jueves el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, dio a conocer la lista de los 23 convocados para la Copa América de Brasil 2019. La nómina está encabezada por James Rodríguez y Falcao García. También quedaron en la lista Stefan Medina, Jhon Lucumí, Edwin Cardona y Dávinson Sánchez.



El equipo conserva su estructura, con una nómina de peso para tener buenas expectativas en la Copa América. Sin embargo, enfrenta retos importantes, como suplir la ausencia de Juan Fernando Quintero, que se recupera de una lesión de ligamentos, y solucionar la crisis de la lateral izquierda, que es la zona que más dolores de cabeza le ha dado a la Selección en el último tiempo. Lea aquí el análisis completo de esta convocatoria.

Entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

El nuevo rey de 'Game of Thrones' llega a la Cómic Con de Bogotá

Este viernes inicia en Bogotá la segunda edición de la Cómic Con Colombia. En esta edición, el encuentro más grande de fanáticos de los cómics, la televisión, el cine y los videojuegos abre con un invitado especial: el actor Isaac Hempstead-Wright, quien interpretó a Bran Stark en 'Game of Thrones' y quien se convirtió en la mayor sorpresa al final de la serie de HBO tras ser el elegido para ocupar el famoso Trono de Hierro.



A este evento, que irá hasta este lunes 3 de junio, también asistirán como invitados Chandler Riggs, quien interpretó a Carl Grimes en 'The Walking Dead', y David Mozouz, que interpreta al joven Bruce Wayne (Batman) en la serie 'Gotham'. Lea aquí todos los detalles.

Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) es uno de los personajes más enigmáticos de la historia. Foto: HBO

ELTIEMPO.COM