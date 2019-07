Amanezca informado: las noticias que debe leer para empezar la semana

Preparamos para usted un resumen con las noticias más importantes de este lunes 29 de julio, para que comience la semana bien informado.

Un recorrido por las tierra en las que creció Egan Bernal, el nuevo ídolo nacional

Egan Arley Bernal Gómez estaba destinado a ser uno de los mejores ciclistas del mundo. El joven de 22 años lo demostró este domingo tras coronarse campeón del Tour de Francia, la carrera más importante del ciclismo en el mundo.



Su camino empezó a forjarse en su natal Zipaquirá (Cundinamarca), donde dio sus primeros pedalazos con una modesta bicicleta prestada. Egan pasó de atravesar las nubladas montañas de Cundinamarca a dominar la cadena montañosa de Los Alpes, en Europa, con su bicicleta. EL TIEMPO estuvo en Zipaquirá y reconstruyó, a través de las voces de familiares y cercanos, los inicios del nuevo astro del deporte colombiano. Lea la historia completa aquí.

Egan Bernal en el podio de los ganadores, luego de recibir la camiseta amarilla de campeón del Tour de France 2019. Foto: AFP/Marco Bertorello

¿Quién está protegiendo al capo ‘Marquitos’ Figueroa?

A pesar de que investigadores de la Dijín y de la Fiscalía han recaudado todos los elementos probatorios, nadie se explica por qué aún no han comenzado los juicios en contra del capo Marcos de Jesús Figueroa, alias 'Marquitos' Figueroa. Y es que, aunque es calificado como un delincuente de alta peligrosidad, su defensa ha logrado en tres ocasiones que se declare el vencimiento de términos y se ordene su libertad.



De hecho, hace dos semanas, Figueroa logró obtener una boleta de libertad, también por vencimiento de términos, porque en el proceso que se le sigue por el homicidio de Dani Deluque Taborda, alias ‘el Venezolano’, tampoco se ha podido avanzar a la etapa de juicio. ¿Qué hay detrás de estas dilaciones? EL TIEMPO encontró versiones que van desde supuesto intereses políticos hasta amenazas de muerte a testigos. Lea la historia completa aquí.

Esta es la fotografía más reciente que se conoce de ‘Marquitos’ Figueroa. Corresponde al día en el que le anunciaron la nueva orden de captura, a finales de junio pasado. Foto: Archivo Particular

Un expolicía asesinó a su pareja frente a sus dos hijos menores de edad

Conmoción causó el asesinato de Wendy Rodríguez Alape, de 27 años de edad, registrado este fin de semana en el municipio de Carmen de Apicalá, en Tolima. De acuerdo con las autoridades, Rodríguez habría sido asesinada por el expolicía Luis Alfonso Fuentes, su compañero sentimental, frente a sus dos hijos menores de edad, uno de los cuales habría resultado levemente herido al intentar detener el ataque.



El departamento de Policía de Tolima informó que Fuentes fue capturado en flagrancia y ya fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de feminicidio y violencia intrafamiliar. Lea la noticia completa aquí.

Wendy Rodríguez, de 27 años, se dedicaba a las labores del hogar. Fue asesinada en la noche del sábado Foto: Facebook

¿En Bogotá se repetirá la división de hace ocho años? Miguel Uribe Turbay responde

En entrevista con María Isabel Rueda, Miguel Uribe Turbay, exconcejal y quien se desempeñó entre 2016 y 2018 como secretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, habla sobre su aspiración a la Alcaldía de Bogotá. Dice que no ve factible la unión con Carlos Fernando Galán y critica la "incoherencia" de Claudia López.



Uribe Turbay, además, asegura que, por su experiencia en la administración Peñalosa, es el único aspirante que no llegará a improvisar. "Bogotá no puede perder más tiempo ni puede retroceder. Hay que llegar a terminar las obras que están en marcha y hacer muchas más. Haber hecho parte de esta administración me da la oportunidad de ser el candidato que más conoce la ciudad y lo que se está desarrollando", dijo. Lea la entrevista completa aquí.

El candidato Miguel Uribe Turbay. Foto: Aber Cárdenas

Las oportunidades de Colombia en mercados de Estados Unidos y China

La guerra arancelaria que Estados Unidos y China disputan desde hace más de un año puede representar una oportunidad para Colombia. Así lo explica María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia). Lacouture asegura que, en medio de esta coyuntura económica, se están presentando oportunidades en materia de exportaciones de productos e inversión.



Esto se debe que el país eventualmente podría convertirse en uno de los principales países de América Latina que albergue a empresas estadounidenses que hoy operan en China y que se están viendo afectadas por la guerra arancelaria. A través de un estudio, AmCham identificó 65 compañías de distintos sectores -productoras de maquinaria, químicos y productos farmacéuticos- en estas condiciones. Lea la noticia completa aquí.

Las oportunidades que se le están dando al país no solo están por el lado de mayores exportaciones de productos, sino también de la inversión. Foto: EFE

