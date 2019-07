Amanezca informado: las noticias que debe leer para empezar el día

Preparamos para usted un resumen con las noticias más importantes de este miércoles 24 de julio, para que comience el día bien informado.

Doble instancia retroactiva daría libertad a los aforados que impugnen

Un parágrafo del proyecto de ley que crea la doble instancia retroactiva para los aforados abre la posibilidad de que condenados por la Corte Suprema, que siguen presos, queden libres apenas iniciado el trámite de impugnación de su sentencia.



El proyecto establece el derecho universal de doble instancia para todos los casos fallados en la Sala Penal anteriores al 2018, año cuando por orden de la Corte Constitucional se modificó el sistema de juzgamiento de aforados. La ley podría estar aprobada antes de que acabe el año por tratarse de una reforma legal y no constitucional.Lea aquí la noticia completa.

Libertad para aforados que impugnen, clave del proyecto de doble instancia retroactiva que impulsa el Centro Democrático. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Reforma pensional: proponen fórmula con menos semanas

A medida que avanza el año se empiezan a acortar los tiempos para que el Gobierno afine la propuesta de reforma pensional.



Las ideas fluyen desde distintas trincheras. Este miércoles, por ejemplo, se realizará un foro organizado por Corficolombiana que abordará el tema a partir del mercado de capitales, y, recientemente, el Banco de la República publicó uno de sus Borradores de Economía en el que propone una fórmula que sube la edad y porcentaje de cotización, pero baja las semanas de aporte, por considerar este requisito como una de las talanqueras para lograr una pensión en medio de la alta informalidad que caracteriza el mercado laboral de Colombia.Conozca la noticia completa aquí.

La fórmula propuesta incluye un aumento en la edad de pensión para los actuales trabajadores jóvenes y con mayor expectativa de vida, es decir, a aquellos que les faltan 20 años o más para pensionarse Foto: iStock

Procuraduría destituye al Secretario de Movilidad de Bogotá

El Secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, fue destituido e inhabilitado por 10 años por irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato para el Sistema de Semaforización Inteligente (SSI) de la ciudad.



Según la Procuraduría, que emitió la sanción en primera instancia este miércoles, Bocarejo "no ejecutó las acciones que estaban dentro de la órbita de sus competencias para asegurar el cumplimiento de los principios que regulan la contratación estatal, con lo que incumplió su obligación de dirigir y liderar ese proceso de licitación".Vea aquí la noticia completa.

Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad. Foto: Mauricio León

Los aviones de combate que el país tiene como opción de compra

Desde hace varios años, la Fuerza Aérea Colombiana analiza diversos factores técnicos, operacionales y logísticos para saber cuáles serían las plataformas más opcionadas para remplazar los antiguos K-fir. En dichos análisis ha evaluado aeronaves como el Saab Gripen (Suecia), Eurofighter (Airbus hecho en España) y el F-16.



Además de la oferta que hizo el Gobierno de Estados Unidos -15 aviones de combate F-16 - Colombia ha recibido otras ofertas, pero, según la Fuerza Aérea, remplazar aeronaves es un proceso que toma tiempo por la gestión de dinero y la disposición de los Estados, entre otros factores.Lea todos los detalles aquí.

Los F-16 Fighting Falcon son aviones de caza. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Así fueron los robos a las dos licoreras más populares en el centro

Bandas organizadas en el centro de la ciudad saquearon dos de las cigarrerías y licorerías más reconocidas en el sector: Marandúa, sobre la calle 19 entre carreras 4 y 5, y Casa Lis, en la esquina de la carrera 7.ª con calle 17, en el corazón de Bogotá.



El caso de Marandúa se registró el pasado primero de julio, cuando dos hombres en motocicleta, vestidos con prendas al parecer de uso exclusivo de la policía, engañaron al vigilante, lo encañonaron y robaron el local. El primer caso sucedió el pasado mes de septiembre, sin embargo, no se sabe si se trata de la misma banda organizada y sistemática que saqueó Marandúa. Lea todos los detalles aquí de los robos.

Marandúa es una reconocida licorera que fue robada el pasado 1.º de julio. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

¿Es exagerada la instalación de 80.736 canecas en Bogotá?

Desde el pasado 11 de marzo comenzó la instalación de 80.736 canecas de basura distribuidas en 40.360 puntos de Bogotá. Según Yanlícer Pérez, subdirector de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), actualmente se han ubicado en la ciudad cerca de 10.000 cestas, principalmente en Usaquén y Suba.



Sin embargo, varias voces han salido a cuestionar los criterios que se tuvieron en cuenta para determinar el número, la distancia entre cada una y los sitios en las que se están ubicando. “Cuando dicen que van a poner 80.000 canecas, usted no sabe por qué ese número y no 120.000 o por qué en 40.000 puntos; uno se pregunta de dónde se soporta el número de elementos que van a instalar, yo no digo que esté bien o mal, la pregunta es: ¿fueron 80.000 porque esa era la plata que había o porque era lo que se necesitaba?”, cuestionó, por ejemplo, el urbanista Mario Noriega.Conozca la noticia completa aquí.

En la esquina de la calle 37 con carrera 25, en Teusaquillo, hay seis canecas de basura instaladas. Foto: Óscar Murillo Mojica

ELTIEMPO.COM