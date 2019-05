Cinco noticias para que inicie la semana bien informado

Preparamos para usted un resumen con las noticias más importantes de este lunes, para que inicie la semana bien informado.

El presidente Iván Duque habla sobre denuncia de NYT sobre 'falsos positivos' en sus fuerzas militares

En entrevista con María Isabel Rueda, el presidente Iván Duque analiza la crisis de institucionalidad que atraviesa el país a raíz del caso del exguerrillero alias 'Jesús Santrich' y la renuncia de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General. Duque habla de la posibilidad de una constituyente, así como del decreto de conmoción interior.



El mandatario, además, se refirió al informe publicado este fin de semana por 'The New York Times' en el que se denuncia que el jefe del Ejército colombiano, el general Nicacio Martínez, habría dado la orden a sus tropas de duplicar el número de criminales y guerrilleros muertos o capturados, lo que pondría en riesgo la vida de civiles.



"No admitiré nunca que miembros de la Fuerza Pública hagan alianzas con bandidos, y la Fuerza Pública es la primera en rechazar esas conductas y sancionar a quien opte por ese camino", dijo Duque. Lea la entrevista completa aquí.

El mandatario también habló del caso de Dimar Torres, el excombatiente asesinado la semana pasada. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

¿Qué significa para Huawei y sus usuarios la suspensión de los servicios de Google?

Google suspendió los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto aquellos cubiertos por licencias de código abierto. Así lo reveló este domingo la agencia Reuters citando a una fuente cercana al asunto.



En términos prácticos, esto significa que los teléfonos de la compañía china dejarán de recibir las actualizaciones del sistema operativo Android y no tendrán acceso a la tienda de aplicaciones de Google Play ni a herramientas como Gmail. Lea aquí todo lo que debe saber sobre esta nueva medida.

El gobierno estadounidense puso nuevas barreras comerciales para la empresa China Foto: Reuters

Alias 'Jesús Santrich', a imputación de cargos mientras la Procuraduría apela fallo de la JEP

El nuevo capítulo del controversial caso del exguerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich', se escribirá este lunes.



Mientras la Procuraduría presentará el recurso con el que intentará tumbar la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) - con la que negó la extradición de 'Santrich' a Estados Unidos y ordenó dejarle en libertad -, la Fiscalía General le imputará al exguerrillero cargos de narcotráfico relacionados con los mismos hechos por los que lo requiere la justicia norteamericana. Lea aquí todos los detalles del caso.

Jesús Santrich, en silla de ruedas, alcanzó a pasar las dos primeras garitas y, antes de llegar a la salida, lo retuvieron. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Amnistía que tendrán deudores reportados encarecerá créditos de los 'buena paga'

Un proyecto de ley ha sembrado discordia entre voces del sector financiero y un grupo de congresistas. La iniciativa, presentada por 12 senadores, busca reducir de 4 a 2 años el tiempo de permanencia del reporte negativo en las centrales de riesgo de las personas que se pongan al día con sus obligaciones. Es decir, sería una especie de 'borrón y cuenta nueva'.



Sin embargo, desde el sector financiero advierten que, de ser aprobada esta iniciativa, no solo se encarecerán los préstamos en más de 8 %, sino que, además, habrá mayores restricciones, sobre todo para las personas de más bajos ingresos. Lea todos los detalles de esta noticia aquí.

Hasta el 10 de mayo la tasa promedio para un préstamo de consumo en la banca era del 18 por ciento y de 26,6 por ciento para tarjeta de crédito. Foto: Andrea Moreno / Archivo EL TIEMPO

¿Por qué hay cada vez más personas mayores viviendo solas en Colombia?

Ángela Jaramillo, socióloga, magíster en Estudios de Población y doctora en Estudios Sociales, analiza por qué cada vez más personas mayores viven solas en el país. Jaramillo explica a qué se debe este fenómeno, qué implicaciones tiene y cómo debe afrontar el Estado esta realidad.



"El aumento de los 'hogares unipersonales' - así se conoce a este tipo de hogares - en la vejez es un asunto que debe tener en cuenta cualquier gobierno, porque tiene implicaciones directas sobre la calidad de vida de estos individuos, la de sus familias y la de la sociedad en general", asegura Jaramillo. Lea el artículo completo aquí.

El fenómeno de las personas mayores de 75 años que viven solas se ha vuelto un reto para los gobiernos. Foto: Jhon Jairo Bonilla / Archivo EL TIEMPO

