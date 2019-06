Comience su miércoles bien informado con estas cinco noticias

Preparamos para usted un resumen de las noticias más importantes de este miércoles, 19 de junio.

Con campaña antiinmigrantes, Trump se lanza oficialmente a reelección

Bajo el lema 'Keep America great' ('Mantengamos a América grande'), Donald Trump lanzó oficialmente su campaña de reelección a la presidencia de Estados Unidos este martes durante un evento en Orlando, Florida.



En su discurso, Donald Trump aseguró que Estados Unidos ha alcanzado el 'éxito' en la economía desde su mandato y volvió a ondear las banderas antiinmigración, recordando que a partir de la próxima semana serán deportados los 'millones' de ilegales que hay en su país. Entérese aquí de más detalles de su candidatura.

Con el nuevo lema de "Keep America Great" (Mantengamos a EE. UU. grande), el presidente Donald Trump lanzó este 18 de junio su candidatura a la reelección en Orlando (Florida). Foto: REUTERS

Homicidios cayeron seis por ciento en los primeros 4 meses del año

EL TIEMPO conoció según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que entre enero y abril del año en curso, hubo 4.021 asesinatos, es decir, 253 menos que el año anterior en relación con el mismo periodo. Sin embargo, esto no evita que la tasa de homicidios en Colombia siga siendo alta.



Cali es la ciudad del país en la que más se registran asesinatos. Los departamentos donde más cayeron este tipo de crímenes son Antioquia (tuvo 7 % menos), Valle (- 7 %) y Nariño (-24 %). En contraste, donde más aumentaron fue en Arauca (un 54 % más), Putumayo (38 %) y Córdoba (11 %). Conozca aquí más datos del informe.

La tasa de este año es de 24.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Foto: Johan López

¿Es simplista concluir que fallo abrió libertad absoluta a consumo?

En entrevista con María Isabel Rueda, la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, habló del fallo sobre el libre desarrollo de la personalidad y explicó el alcance que este ha tenido. La magistrada aseguró que todavía hay desconocimiento sobre este fallo y que mucha de las opiniones de usuarios en redes sociales son, según ella, 'manipuladas' por algunos grupos.



De igual forma, la Presidenta aclara que la sentencia se está trabajando, pero que está sujeta a modificaciones por parte de la Sala Plena, las cuales toman tiempo. Lea aquí la entrevista completa.

Presidenta de Corte Constitucional explica alcance de fallo sobre libre desarrollo de personalidad. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Prima adicional costaría $ 1,8 billones para empleadores

Esta propuesta del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez busca otorgar una prima legal adicional de la canasta familiar a 5’973.686 trabajadores, es decir, el 71 % de los ocupados formales que ganan hasta 3 salarios mínimos. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda emitió concepto negativo a esta iniciativa.



El senador aseguró que Colombia "necesita menos impuestos y más salarios", razón por la cual hay que incentivar a los trabajadores. De esta forma, invitó a la Cámara, en la que faltan 2 debates, a darle vía libre a su propuesta. Aquí puede leer esta noticia.

Álvaro Uribe Vélez, senador por el Centro Democrático Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

La única pista en el crimen de reina venezolana en Cúcuta

El caso de Jennifer Ramírez, una venezolana de 40 años que fue encontrada sin vida el año pasado en un apartamento del edificio Spannis, ubicado en Cúcuta, está en total olvido, según denuncian grupos defensores de los derechos de la mujer. Ramírez había sido reina de belleza en su país y se estaba abriendo camino en el sector textil de Bucaramanga. No obstante, fue víctima de un crimen que hasta el momento no se ha resuelto.



En un principio se señaló que el asesinato estaba relacionado con un robo, pero ahora las investigaciones han llevado a contemplar la idea de que el asesino era conocido por la mujer y había entrado con ella al apartamento, pues la cerradura del inmueble no estaba forcejeada. Conozca aquí los pormenores de las pesquisas.

Jennifer Ramírez, de 40 años, era una diseñadora de moda venezolana. Fue asesinada en Cúcuta. Foto: Jen River Collection

