Amanezca informado: las noticias que debe leer para empezar la semana

Preparamos para usted un resumen con las noticias más importantes de este martes 16 de julio, para que comience la semana bien informado.

En Colombia, 2,4 millones de personas aún padecen hambre, según FAO

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el nivel de hambre en Colombia es inferior al de toda la región. Unos 2,4 millones de personas, el 4,8 por ciento de la población, padece subalimentación, mientras que en Latinoamérica y el Caribe la incidencia es de 6,5 por ciento y en Suramérica, 5,4 por ciento.



Pese a la gran población afectada, este problema ha venido tocando cada vez a menos colombianos, pues en 2006, unos 4,2 millones padecían hambre.Lea todos los detalles del informe aquí.

La manera como la FAO calcula la población con hambre es a través de la incidencia de la subalimentación, es decir, el porcentaje de la población que no accede a la energía alimentaria suficiente. Foto: Fernando Ariza / EL TIEMPO

JEP aún no toma decisión sobre extradición de exjefe de las Farc

El exguerrillero de las Farc Luis Eduardo Carvajal Pérez, conocido como 'Rambo', fue capturado con fines de extradición hace más de un año y aún su caso no ha avanzado en la Justicia Especial para la Paz (JEP).



´Rambo', que durante años fue el jefe de la columna Daniel Aldana, es considerado el segundo jefe de la guerrilla vinculado al narcotráfico tras su desmovilización. El exguerrillero fue capturado en Puerto Rico (Caquetá) en julio del 2018 luego de una investigación de agencias de los Estados Unidos.Lea aquí todos la noticia completa.

En noviembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la jurisdicción de paz y el caso desde entonces está en la misma Sala de decisión. Foto: Archivo EL TIEMPO

El drama de una madre colombiana con un hijo en coma en Argentina

Juan Pablo Chaparro, de 21 años, viajó en 2017 a Argentina con el sueño de buscar un mejor porvenir económico. En dos años y medio logró establecerse en la capital, consiguió un apartamento, una pareja e incluso pudo comprar una moto.



Sin embargo, la crisis económica del país empezó a golpear su oficio y, con ganas de ver a su madre e hija, decidió retornar a Colombia. El pasado 28 de marzo, el colombiano se disponía a salir en su moto a realizar unas diligencias antes de regresar al país, cuando un carro con luces apagadas lo chocó. Así lo cuenta Shirley Ariza, la madre de Juan Pablo que no ha podido ver ni cuidar a su hijo.Lea aquí la historia completa.

Shirley se resignó a no cuidar de su hijo personalmente, pero lo consiente desde la distancia. Foto: Archivo familiar

EE. UU. ordena bloquear solicitudes de asilo para inmigrantes

Este lunes, Estados Unidos anunció que impedirá otorgar el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un "tercer país seguro". Esto con el fin de reducir el flujo migratorio en la frontera con México, procedente principalmente de Centroamérica.



"Un extranjero que entre o intente entrar en EE. UU. a través de la frontera sur después de no solicitar protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EE. UU. no es apto para asilo", señaló la nueva orden publicada en el Registro Federal.Conozca la noticia completa aquí.