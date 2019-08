Amanezca informado: las noticias que debe leer para empezar el día

Preparamos para usted un resumen con las noticias más importantes de este jueves 8 de agosto, para que comience el día bien informado.

En los primeros cinco meses de 2019 se interpusieron más de 280 mil tutelas

De acuerdo con un informe de la Corte Constitucional, entre enero y mayo de este año los colombianos interpusieron un total de 280.159 tutelas, lo que se traduciría en 1.867 tutelas cada día. El informe señala que el derecho a la salud y el derecho de petición fueron los derechos más demandados en ese periodo, con 94.309 expedientes y 107.626 registros respectivamente. El debido proceso y el derecho al mínimo vital -que incluye pago de incapacidades, licencias de maternidad y paternidad, subsidios y otros- también fueron altamente demandados.



El análisis del alto tribunal arroja datos importantes. Señala, por ejemplo, que, en los cinco primeros meses, 6.989 de los accionantes fueron menores de edad y 7.681, adultos mayores. De igual forma, explica que los casos en los que una persona reclamaba la protección a sus derechos por estar embarazada y ser cabeza de hogar fueron el 4,4 % de las tutelas, con un total de 1.670 casos. Lea la noticia completa aquí.

El derecho a la salud es el segundo más vulnerado, después del de petición. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Abogados de Uribe cuestionan a actual magistrado auxiliar de la JEP

Jaime Lombana y Jaime Granados, abogados del senador Álvaro Uribe, enviaron un derecho de petición a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para preguntar formalmente si la salida de ese tribunal del exmagistrado Iván Andrés Cortés -quien ahora está en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)- tuvo relación con la interceptación, supuestamente por error, del celular del expresidente el año pasado.



En ese entonces, la Sala Penal aseguró que la interceptación al celular de Uribe se trató de una confusión con el número del exrepresentante Nilton Manyoma, quien era investigado por ese tribunal. Por eso, Lombana y Granados, a través de este derecho de petición, le preguntaron a la Corte Suprema si Cortés fue llamado a dar explicaciones por la confusión de los números que, dicen, dio lugar a una chuzada con orden legal, pero al teléfono equivocado. Lea la noticia completa aquí.

Uribe afirmó que si el Senado no aprueba ese reparo “prácticamente quedaría prohibida la extradición”. Foto: Diana Sánchez / EL TIEMPO

La banda que está sembrando el terror en el Park Way, en Teusaquillo (Bogotá)

En las últimas tres semanas, los habitantes del sector del Park Way, en la localidad de Teusaquillo (Bogotá), vienen siguiéndole la pista a un grupo de jóvenes que, al parecer, serían quienes están detrás de los constantes robos registrados en el sector. Se trataría de una banda que, según la comunidad, acostumbra a atacar en las noches, generalmente con armas blancas, en manadas de tres o cinco personas.



Los habitantes de este sector dicen que el CAI La Soledad, ubicado en la carrera 24 con calle 41, es suficiente para custodiar la emblemática avenida del Park Way, que además, dicen, cuenta con una buena iluminación, pero no es suficiente para proteger de la delincuencia las calles aledañas, por lo que piden ayuda de la Policía Metropolitana de Bogotá. Por lo pronto, la comunidad ha decidido crear un grupo de WhatsApp para mantenerse informados y cuidarse entre sí. Lea la noticia completa aquí.

Residentes del sector crearon un grupo de WhatsApp para estar enterados de los hechos de inseguridad que se presentan. Foto: Archivo particular

El mensaje del presidente Iván Duque en la conmemoración del bicentenario

Este miércoles, en el emblemático puente de Boyacá, el presidente Iván Duque encabezó la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Desde allí, Duque, en compañía de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, hizo un pronunciamiento en el que llamó a la unidad “en torno a nuestro hermoso tricolor”.



El jefe de Estado también hizo un llamado para que se aproveche esta fecha para mirar hacia adelante y empezar a construir el país del próximo centenario. “Que la historia nos recuerde como la generación que derrotó la pobreza, la generación que construyó paz con legalidad y como la generación que promovió la creatividad y la iniciativa individual”, añadió. Lea la noticia completa aquí.

El presidente Duque, la primera dama, María Juliana Ruíz, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez encabezaron la celebración de la independencia Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Así se vivió el homenaje a Egan Bernal en Zipaquirá este miércoles

Miles de personas se reunieron este miércoles para recibir oficialmente al campeón del Tour de Francia 2019, Egan Bernal, en su natal Zipaquirá (Cundinamarca), municipio al que llegó el pasado lunes proveniente de un vuelo desde Europa. El evento se llevó a cabo en la Plaza de Los Comuneros, con capacidad para 8 mil personas, y contó con diferentes actos en homenaje al ciclista colombiano.



Hacia las 10 de la mañana, Egan llegó a la tarima del evento después de hacer una entrada triunfal en bicicleta por las calles del municipio. El pedalista, quien llevaba la camiseta amarilla de campeón del Tour, fue recibido por familiares, estrellas del ciclismo nacional y miles de asistentes. El acto concluyó con una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Lea todos los detalles del homenaje aquí.

Egan Bernal entró en bicicleta a su homenaje en la plaza Los Comuneros, en Zipaquirá. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

