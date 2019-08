Amanezca informado: las noticias que debe leer para empezar la semana

Preparamos para usted un resumen con las noticias más importantes de este lunes 05 de agosto, para que comience la semana bien informado.

Así avanza la reincorporación de los exintegrantes de las Farc

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó un estudio que evalúa qué tanto se ha avanzado en la reincorporación de los exintegrantes de las Farc. De acuerdo con el balance, la reincorporación "se ha dado a través de un proceso de atomización y dispersión, que ha puesto a prueba las capacidades de los actores involucrados, tanto del Gobierno como de las Farc".



Prueba de esa dispersión, señala el balance, es que solo el 26 % de los desmovilizados -unos 3.366- se encuentra en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), creados en el Acuerdo de Paz para garantizar ese proceso. Ante este panorama, el balance de la FIP concluye que "las respuestas actuales son claramente insuficientes”. Lea la noticia completa aquí.

Dos nuevos tiroteos masivos en Estados Unidos este fin de semana

La conmoción reina este lunes en Estados Unidos luego de que este fin de semana, en menos de 13 horas, se registraran dos tiroteos masivos. El primero tuvo lugar el sábado en la ciudad de El Paso, en Texas, hacia las 10:50 de la mañana. Un hombre de 21 años abrió fuego en una tienda de la cadena Walmart y asesinó a 20 personas e hirió a otras 26.



El segundo evento ocurrió horas más tarde, en plena madrugada del domingo, cuando un hombre de 24 años entró a un bar de la ciudad de Dayton, en Ohio, y desenfundó un arma, asesinando a nueve personas -entre ellas su propia hermana- y lesionando a otras 27. Estas tragedias se suman a otros 251 tiroteos registrados este año en Estados Unidos y reviven el debate por la regulación de armas de fuego. Lea todos los detalles aquí.

Hermanos judíos niegan nexo con 'Salo', empresario acusado de lavado de activos

El pasado miércoles fue capturado en Bogotá Salomón Korn Mitrani, un joven empresario acusado de participar en una megaoperación de lavado de activos del narcotráfico. Junto a él fueron capturadas otras ocho personas, al parecer involucradas en una red de blanqueo de capitales liderada por Korn y que estaba al servicio de gente vinculada a casos de trata de personas, secuestro, tráfico de menores, contrabando y narcotráfico.



Entre los capturados se encuentran los hermanos Jaime y Janan Youssef Yusuf. De acuerdo con la Fiscalía, los hermanos terminaron involucrados en el caso por su nexo con una empresa que, desde 2012, habría empezado a ser usada para realizar exportaciones ficticias a Venezuela a través de las cuales se blanqueó dinero ilícito. Sin embargo, el abogado de los hermanos asegura tener pruebas de que sus clientes nada tienen que ver con este escándalo. Lea la noticia completa aquí.

Claudia López le responde a quienes la califican de inconsistente

En entrevista con María Isabel Rueda, la exsenadora y excandidata a la vicepresidencia Claudia López habla sobre su aspiración a la Alcaldía de Bogotá. López asegura que, si llega al Palacio Liévano, no hará TransMilenio por la carrera séptima y dice que ni por ganarse el apoyo del senador Gustavo Petro está dispuesta a la locura de dejar a Bogotá sin plata para el metro y con pleitos y demandas multimillonarias.



También respondió a las críticas de quienes la califican de inconsistente y de que cambia mucho de aliados y posturas, como algunos señalan lo ha hecho con Enrique Peñalosa. "No tengo ningún problema personal con él. Lo que pasa es que se quedó enterrado en la Bogotá de hace veinte años, en el urbanismo de hace cincuenta. Peñalosa no ha entendido que hay cambio climático, que hay que promover las energías renovables, que en vez de talar árboles hay que sembrarlos, que en vez de comprar buses con diésel hay que comprar buses eléctricos, que hay que relegar TransMilenio y tener metro", dijo. Lea la entrevista completa aquí.

Histórico: Colombia obtuvo cinco medallas de oro este domingo en los Juegos Panamericanos

Este domingo la delegación colombiana se bañó en oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Los deportistas de nuestro país obtuvieron cinco preseas de oro por su desempeño en las disciplinas de marcha, surf, ciclismo de pista y clavados. Así, Colombia se ubica quinta en la tabla de medallería.



La jornada la abrió Sandra Arenas, quien lideró en la competencia de 20 kilómetros de marcha. Otras dos medallas se consiguieron con el surf luego de que Isabella y Giorgio Gómez registraran una puntuación de 10.73 y 16.83, respectivamente. El ramillete dorado lo completaron Kevin Quintero, quien se impuso en la prueba del keirin del ciclismo de pista, y Daniel Restrepo, quien se alzó con la medalla de oro en la disciplina de clavados, modalidad trampolín 3 metros. Lea todos los detalles aquí.

