Amanezca informado: las noticias que debe leer para empezar el día

Si se desconectó este puente festivo, no se preocupe. Preparamos para usted un resumen con las noticias más importantes de este martes, para que comience el día, y la semana, bien informado.

En promedio, dos conductores son capturados cada día por portar documentación falsa

La Policía de Tránsito reveló en un informe que, a la fecha, a pocas semanas de concluir la primera mitad del año, un total de 419 conductores han sido sorprendidos portando documentos falsos, arriesgándose a enfrentar cargos penales como uso de documento falso, obtención de documento público falso y hasta concierto para delinquir.



El informe puntualiza que el 77 % de los documentos falsos decomisados en lo que va del año corresponde a licencias de conducción. Se encontraron, además, 110 licencias de registro de vehículos adulteradas, 9 certificados de revisión técnico-mecánica y un registro de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat). Lea aquí todos los detalles del informe.

Cada día son capturados dos conductores por portar documentos falsos Foto: Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Conceden pensión de sobrevivientes a dos integrantes de relación poliamorosa

Alejandro Rodríguez y Manuel José Bermúdez empezaron a vivir juntos en el año 2000 para consolidar su relación amorosa. Cuatro años después, se relacionaron con Álex Zabala y estuvieron juntos, los tres, bajo el mismo techo, en una unión marital de hecho hasta el día de la muerte de Zabala, en abril de 2014.



Por eso, el Tribunal Superior de Medellín les reconoció a Manuel José y a Alejandro la pensión de sobrevivientes. El fallo ordena al fondo de pensiones reconocer como beneficiarios a los dos hombres por partes iguales, pues ambos cumplen con los requisitos para recibir el dinero de la pensión de Álex Zabala. Lea la historia completa aquí.

Antes de la muerte de Álex, los tres hombres llevaban una década de relación. Foto:

Investigan muerte de niña con aparentes signos de tortura en Buenaventura

Conmoción provocó este fin de semana el hallazgo de una menor de 10 años muerta en Buenaventura, Valle del Cauca. El cuerpo, de acuerdo a las autoridades, fue encontrado en zona de bajamar del barrio San Luis, atado de manos y pies.



Maby Yineth Viera, alcaldesa encargada de Buenaventura, lamentó la muerte de la menor y confirmó que, en efecto, el cuerpo presentaba señales de violencia. Viera, además, informó que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue información que permita establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la menor. Lea aquí la historia completa.

Performance y otros actos simbólicos en marcha contra el feminicidio en Colombia. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Así está afectando el aumento del dólar los precios de varios productos y servicios

En las últimas semanas se ha presentado un considerable aumento en el precio del dólar. El viernes pasado, por ejemplo, estuvo a 2 pesos de los 3.400 y esta situación alertó a varios empresarios y gremios de producción. Para ellos, este aumento afectará distintos sectores, como el turismo, la industria automotriz y las importaciones.



De otro lado, analistas del mercado consideran que la actual tasa de cambio (3.377,16 pesos para este martes) no será permanente y, en ese sentido, su impacto en la inflación no hará que esta se desborde. Eso sí, reconocen que su mayor temor es que no haya un pronto cierre en la desenfrenada guerra comercial de Estados Unidos contra China y otros países del mundo, a la que se le achaca buena parte del alza del dólar. Lea aquí la noticia completa.

Pese al fuerte aumento reciente, analistas no ven que la inflación se vaya a desbordar este año. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Jota Mario Valencia, en delicado estado de salud

Este lunes se conoció que el reconocido presentador de televisión Jota Mario Valencia se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Bocagrande, en Cartagena, desde el sábado pasado. Valencia estaba en la ciudad Heroica, al parecer, pasando el puente festivo con su familia y, en medio del descanso, sufrió una crisis de salud.



Antonio Sagbini, director del Departamento Administrativo de Salud de Cartagena, informó que el presentador sufrió vértigo y un fuerte dolor de cabeza. "Está siendo atendido por un grupo de neurocirujanos y un grupo multidisciplinario", aseguró Sagbini. Lea aquí la noticia completa.

Jota Mario Valencia presentó en el programa 'Muy Buenos Días' durante 16 años. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Colombia inicia su camino a la Copa América con contundente triunfo sobre Panamá

Este lunes, en cabeza del técnico Carlos Queiroz, la Selección Colombia ganó su penúltimo partido de preparación para la Copa América de Brasil 2019. Con goles de William Tesillo, Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García, el equipo de Queiroz se impuso ante la Selección de Panamá. El último encuentro de preparación será este domingo contra Perú.



"Fue una exhibición sólida con el objetivo de soltar a los jugadores y que agarren confianza", dijo Queiroz en rueda de prensa posterior al partido. La jornada se caracterizó, además, por una baja asistencia de público al estadio El Campín, una infracción sobre Falcao que causó preocupación y un destacado desempeño de William Tesillo. Lea todos los detalles del partido - y la poca asistencia - aquí.