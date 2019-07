Termine la semana bien informado con estas cinco noticias

En 13 años, población de Colombia creció en 5,4 millones de personas

El Dane reveló este jueves los datos oficiales del censo de población y vivienda realizado el año pasado, según el cual los habitantes del país somos 48’258.494 personas, una cifra superior a la estimada por la misma entidad en noviembre del 2018, pero inferior a la proyectada con base en el crecimiento de la población arrojado en 2005, cuando se realizó el último empadronamiento.



La cifra preliminar del Dane revelada a finales del año pasado indicaba que apenas éramos 45,5 millones de personas, 4,5 millones menos de las que indicaba el contador de población.Lea el informe completo aquí.

Censo de Población y Vivienda. Foto: Archivo

El drama de las niñas víctimas de violación para poder abortar

Con solo 12 años, Camila* vivió el horror del abuso sexual en su propia casa. Su pesadilla se inició a esa edad, cuando su padre la amenazó para que no contara lo que le hacía. Hubo miedo y silencio hasta que, un año después, producto de las violaciones, quedó en embarazo.



Cuando sumaba 16 semanas de gestación, Camila fue remitida a un hospital por complicaciones de salud. Pese a que la niña podía acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), dos hospitales se negaron a practicarla alegando que no tenían las condiciones técnicas y que los médicos se declararon objetores de consciencia. Solo después de una orden judicial y de la intervención de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la niña pudo interrumpir su embarazo en un hospital público de Bogotá. Tenía 20 semanas de gestación.Lea aquí el desarrollo de esta historia.

El drama de las niñas víctimas de violación para poder abortar. Foto: Esneyder Gutiérrez. Para EL TIEMPO

¿Cómo defenderse de los rompevidrios?

Los tenebrosos ataques en varios puntos de Bogotá contra conductores, perpetrados por bandas de delincuentes llamados por la Policía como los ‘rompevidrios’, tienen aterrorizados a los dueños de carros particulares. No hay reunión en la cual este no sea el tema de conversación y las redes sociales han hecho eco del malestar de la gente.



Los comentarios a los artículos de EL TIEMPO sobre estos ataques en horas pico van desde las recomendaciones de los usuarios para protegerse de los delincuentes hasta sugerencias sobre el uso de armas no letales. No escapan de las críticas la Alcaldía y las autoridades de Policía por la falta de acciones concretas contra estas bandas; y también contra la justicia y las irrisorias penas que se imponen por estos delitos a personas que en muchos casos son reincidentes.Conozca otras recomendaciones en este enlace.

Una forma de evitar robos es llevar en el baúl objetos de valor como bolsos, billeteras, computadores o paquetes. Foto: iStock

Familia de colombiana en estado de coma en México pide ayuda

Wanda León Suárez, quien le ha dado triunfos al departamento del Tolima en el exigente deporte del motociclismo, permanece en estado de coma desde el 18 de mayo pasado cuando se cayó de su motocicleta en una práctica que realizaba en la ciudad de Monterrey, México.



La menor de 16 años, nacida en Ibagué, Tolima, donde cursa el grado noveno en el Liceo Nacional, viajó a Monterrey en mayo pasado para competir en el Italika Women's International Cup, pero en una práctica en el autódromo perdió el control del aparato y al caer en el asfalto sufrió un trauma craneoencefálico severo.Lea aquí la historia completa de la deportista.

Wanda León Suárez, Foto: Cortesía.

6 de cada 10 afiliados no se pensionan y les deben devolver aportes

Cada año, más de cien mil trabajadores afiliados al sistema de pensiones y que alcanzan la edad de retiro debieron conformarse con la devolución de sus aportes, pues no lograron cumplir los requisitos que se necesitan para obtener la pensión.



Así lo muestra un análisis hecho por el gremio de las aseguradoras, Fasecolda. En los últimos seis años, 660.000 colombianos no obtuvieron pensión, mientras que solo 389.000 lograron acceder a ella, es decir, solo un 37 por ciento, dijo Mario Cruz, director de la Cámara de Seguridad Social y Vida de Fasecolda.Encuentre aquí el informe completo.

6 de cada 10 afiliados no se pensionan y les deben devolver aportes. Foto: iStock

