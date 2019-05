Amanezca informado: cinco noticias que debe leer para empezar el día

Los escenarios en el polémico caso del exguerrillero Santrich

La liberación de Jesús Santrich, ordenada este miércoles por la Corte Suprema de Justicia, dependerá de que la Fiscalía, tras consultar con otras agencias de seguridad del mundo, confirme que no hay órdenes de captura en su contra.



Respecto a la decisión de la Corte, el presidente Iván Duque afirmó que, aunque es “respetuoso de la independencia de poderes”, espera que, “conforme a la evidencia”, se castigue al exguerrillero porque, según él, “es un mafioso (...) que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína”.Conozca la noticia completa aquí.

La Corte Suprema asumió el proceso que él tiene en Colombia, por su condición de congresista, y ordenó su libertad. En la JEP está pendiente una apelación. Foto: AFP

Corte Constitucional entierra las objeciones de Duque a ley de la JEP

La Corte Constitucional le dio la estocada final a la seis objeciones que el presidente Iván Duque le hizo hace tres meses a la ley estatuaria que reglamentó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



El alto tribunal consideró que los 47 votos, que se consiguieron en la votación en el Senado el pasado 30 de abril, fueron suficientes para tumbarlas y para mantener el proyecto de ley que ya había sido avalado (sin cambios). Tras la decisión, Duque tendrá que sancionar esta norma, enterrando los reparos y cambios que él quería hacer en materia de extradición de terceros y reparación de víctimas, entre otros temas.Lea más detalles de la noticia aquí.

Los magistrados encontraron que votos en el Congreso fueron suficientes para definir lo que pasaría con las objeciones. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Azules y uribistas respaldan el ascenso del general Nicacio Martínez

Las bancadas partidistas en el Senado empezaron a definir su voto en torno al ascenso del comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez.



EL TIEMPO estableció que el Centro Democrático y los conservadores lo respaldarán, pese a que está en el centro de la polémica revelada por The New York Times, sobre supuestas presiones a comandantes para doblar resultados, incluidas bajas.



Al respecto, Juan Diego Gómez, vocero de los azules, le dijo a este diario, entre otras cosas, que si se niega ese ascenso se erosionaría la institucionalidad.Conozca la noticia completa aquí.

El general Nicacio Martínez fue designado en diciembre del 2018 como comandante del Ejército Nacional. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Los torbellinos que vienen para el ministro de Hacienda

Después de liderar en el Congreso de la República más de cuatro proyectos de ley de grueso calibre, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se prepara para otra etapa similar que incluye de nuevo varios torbellinos. En entrevista con EL TIEMPO habló sobre la ley de financiamiento, pensiones y del 20 % del presupuesto de inversión en el Legislativo, entre otras cosas.Lea aquí la entrevista completa.

Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. Foto: Cesar Melgarejo

Los equipos colombianos en la Copa Suramericana 2019

Este miércoles, Atlético Nacional y Deportivo Cali quedaron por fuera de la Copa Suramericana 2019. Nacional no pudo consumar el 'milagro' y tan solo derrotó 1-0 a Fluminense en el juego de vuelta por la segunda fase de la Copa. A pesar de imponer su ritmo y generar opciones, no le alcanzó para remontar el 4-1 de la ida en el Maracaná.



Por su parte, Cali fue derrotado 2-0 por el Peñarol en Montevideo. El conjunto que orienta Diego López logró pasar a los octavos de final del certamen con goles de Agustín Canobbio, al minuto 5, y Walter Gargano, al 25, del segundo tiempo.



Lea las noticias completas aquí: Esto es lo que queda de Nacional, eliminados de Copa SuramericanaCali no tuvo oportunidad con Peñarol: derrota 2-0 y eliminación

El festejo del 1-0 de Nacional a Fluminense. (d) Peñarol vs. Deportivo Cali. (i) Foto: EFE - AFP

