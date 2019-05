Amanezca informado: cinco noticias que debe leer para empezar el día

Banco Central confirma la destrucción de la economía venezolana

Luego de cuatro años y medio sin publicar cifras sobre el estado de la economía venezolana, el Banco Central de Venezuela (BCV) reveló en la noche de este martes que, del 2013 al 2018, la economía de ese país se redujo a la mitad con la contracción del producto interno bruto de 47,7 por ciento.



De los datos más relevantes destaca que solo en 2018 la inflación aumentó 130.000 por ciento y en lo que va de 2019 el indicador llega a 1.047 por ciento.

La crisis económica y social en Venezuela ha obligado a salir del país a más de tres millones de personas en los últimos años. Foto: AFP

Ascensos de oficiales, un debate candente para plenaria del Senado

Las diferentes bancadas del Senado están sosteniendo reuniones para llegar alineadas, el próximo martes, al debate en el que se definirán los ascensos de 13 altos miembros de la Fuerza Pública, incluido el del general Nicacio Martínez.



El clima está enrarecido por cuenta de las denuncias de 'The New York Times' sobre las directrices que, según su interpretación, podrían abrir de nuevo la puerta a las ejecuciones extrajudiciales. Por eso, las bancadas buscan tomar una decisión en bloque sobre el sentido de su voto, así algunos aspirantes a ser ascendidos no generen controversia.





El general Nicacio Martínez es el actual comandante del Ejército. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Últimos plazos para acogerse a beneficios de ley de financiamiento

Si usted es uno de los colombianos que tiene algo pendiente con la Dian, podría ser uno de los candidatos a aprovechar uno de los tres beneficios que incluyó la ley de financiamiento y que ya tienen establecidos los últimos plazos en este año.



Los beneficios son: principio de favorabilidad, que se vence el 28 de junio, conciliación administrativa, que aplica para contribuyentes, agentes de retención y responsables de impuestos nacionales y terminación por mutuo acuerdo que tendrá plazo hasta el 31 de octubre de 2019.

Dian hace llamado a más de 53.000 contribuyentes. El trámite por primera vez se hace personalmente en sus oficinas. Foto: Fernando Ariza/Archivo-EL TIEMPO

El litigio internacional que busca proteger a niñas víctimas de abuso

Cuatro casos de abuso sexual a menores de 14 años, cometidos en Ecuador, Nicaragua y Guatemala, serán llevados este 29 de mayo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). Las cuatro reportaron su caso ante las autoridades de sus países, pero hasta hoy ninguno de los responsables había sido sometido a la justicia.



Esta es la primera vez que se presentarán cuatro demandas separadas, pero de manera simultánea, de casos de violencia sexual en contra de tres Estados.

Los casos de cuatro niñas abusadas y obligadas a ser madres, que se documentarán hoy en Ginebra, reflejan el drama de muchas menores de la región víctimas de violencia sexual. Foto: Guillermo Herrera / Archivo EL TIEMPO

Carne de ballena, armas y tarjetas robadas: ‘de compras’ por la Dark Web

Ingresar a la ‘Dark Web’ o ‘Red Oscura’ significa entrar a un mundo tenebroso en donde se hallan productos y servicios que representa el peor lado de la humanidad y que solo se puede ingresar por medio de un protocolo de comunicación especial.



Con la ayuda de expertos de seguridad informática, usuarios, especialistas y autoridades, EL TIEMPO hizo un recorrido por esta red oscura para entender de primera mano qué se encuentra allí, los riesgos que se corren al entrar y la razón de su existencia.

¿Qué se puede encontrar en la llamada red oculta? Foto: David Sebastián

