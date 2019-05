Amanezca informado: cinco noticias que debe leer para empezar el día

Nueva reforma a la justicia se abre paso ante crisis institucional

La reforma de la Justicia presentada por Cambio Radical apenas logra superar el primer debate en la comisión primera del Senado. Pero por tiempos, ya no pasará en esta legislatura. Mientras esto pasa, dos cabezas de la justicia ordinaria renuncian en medio de duros señalamientos a la Justicia Especial para la Paz (JEP) por el fallo sobre Jesús Santrich.



No habían pasado 24 horas de la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que generó tensiones políticas y judiciales, cuando se conoció la salida de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien no alcanzó a completar un año en el cargo.Conozca la noticia completa aquí.

Gloria María Borrero en el evento de rendición de cuentas del Ministerio de Justicia y habló sobre su renuncia. Foto: Ministerio de Justicia

‘Si otro órgano determina que hubo delito de Santrich, deben juzgarlo’

Jesús Ángel Bobadilla, el magistrado ponente del fallo de la JEP que negó la extradición del exguerrillero Jesús Santrich y ordenó su libertad porque no se pudo determinar la fecha en la que habría cometido el supuesto delito de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos, dice que la Procuraduría está en el derecho de apelar si considera que hay razones para revocar el fallo.



"Yo he sido abogado litigante, y, por supuesto, uno ejerce la contradicción de las decisiones si considera que hay razones para revocarla", afirmó.Lea aquí la entrevista completa a Bobadilla.

Jesús Ángel Bobadilla fue el magistrado ponente del fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que se negó la extradición de Jesús Santrich. Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO

Así es el proyecto que da cuota regional a través de congresistas

Los legisladores colombianos están pidiendo más participación en el ciclo presupuestario, como existe en Estados Unidos, según argumentó Germán Navas, autor del acto legislativo que está causando polémica.



La iniciativa ya lleva seis de ocho debates en el Congreso, y, apenas ahora, el Ministerio de Hacienda se pronunció en contra, luego de percatarse de que en el transcurso del trámite, los congresistas pusieron una cifra: hasta en un 20 por ciento del rubro destinado a la inversión en el presupuesto general “podrán efectuar modificaciones mediante traslados entre partidas, aumento o disminución de estas o inclusión de nuevas partidas”.Lea aquí más detalles de la noticia.

Con el presupuesto de inversión se financian gastos inflexibles, como becas y programas sociales que se verían afectados con la propuesta de Acto Legislativo. Foto: Archivo El Tiempo

Secreto de confesión: ¿hora de levantarlo en casos de abuso?

Luego de que el 30 de marzo empezara a regir en Australia una ley que obliga a los sacerdotes a romper el secreto de confesión si llegan a conocer un caso de abuso sexual, varios son los países que también han decidido aplicar la norma. Pero, ¿en Colombia qué pasa?



El cardenal Rubén Salazar, máximo jerarca de la Iglesia católica en el país, dentro de la investigación que EL TIEMPO viene adelantando sobre curas pederastas en Colombia, afirmó que eso no se podía hacer y que no estaba permitido. "El sacerdote que recibe una acusación contra alguien, en el secreto de la confesión, no puede divulgarlo. No hay legislación civil que nos obligue a ser infidentes. La Iglesia católica en el mundo entero tiene que mantener el sigilo sacramental”, dijo.Conozca la noticia completa aquí.

El derecho canónico, en el canon 983§1, establece que el confesor no puede en ningún caso descubrir al penitente, sin importar lo que diga. Foto: iStock

Los fleteros que se hacían pasar por comerciantes

Un caso de fleteo ocurrido en julio del 2018 fue el primero que conoció el equipo especial de fleteos de la Sijín cometido por la banda delincuencial denominada ‘los Fijadores’, que, en 12 asaltos, robaron más de $ 240 millones.



Desde el año pasado, las autoridades empezaron a seguirles la pista; a investigar quiénes eran, los roles de cada uno y hasta en qué carros se movilizaban.



La llamada de un funcionario de un banco del centro comercial Centro Mayor, en el sur de la ciudad, a quien le pareció sospechosa la actitud de dos personas, la posterior

interceptación de sus líneas telefónicas y la confirmación de las identidades por medio de cámaras de seguridad, entre otras pruebas, conllevó a que las autoridades pudieran solicitar las órdenes de captura.Lea aquí la historia completa de cómo delinquían estas personas y cómo fue su proceso de captura.

La Sijín siguió por seis meses a ‘los Fijadores’ que, en 12 asaltos, robaron más de $ 240 millones. Foto: Ilustración: Juan Sebastián Villegas.

ELTIEMPO.COM