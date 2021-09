Piden que muerte de ciclista arrollado no quede en la impunidad

Con plantones y protestas en las calles de Ibagué, Tolima, familiares del vigilante Juan Carlos Cofles Sánchez pidieron celeridad en las investigaciones para esclarecer su muerte luego que fuera atropellado por un automóvil en el momento que pedaleaba en su bicicleta con rumbo a su lugar de trabajo.

El caso sucedió hacia las 4:30 de la mañana del 29 de agosto pasado en el sector de Mirolindo donde el vigilante de 38 años fue embestido por un vehículo Nissan de placas FOL 006 cuyo conductor estaría en avanzado estado de embriaguez.



“Exigimos justicia, que la Fiscalía investigue y que el conductor del automóvil responda por la muerte de mi hermano”, afirmó Fernando Cofles quien agregó que los plantones en el sitio del accidente “son para visibilizar el caso y que este homicidio no quede en la impunidad”.



Ese día Juan Carlos salió de su casa en el barrio Bello Horizonte, zona de estrato 2 de Ibagué, donde residía con sus padres, y se dirigía a su trabajo en bicicleta pero perdió la vida al ser atropellado por un carro.



“Las autoridades identificaron al conductor pero está libre, como si la vida de mi hermano no valiera nada”, agregaron los familiares.



Fernando Cofles señaló que ese día hubo irregularidades en el procedimiento pues el conductor salió caminando de su carro “y fue llevado, borracho, a la clínica Asotrauma pero misteriosamente no le practicaron prueba de alcoholemia”.



“El conductor irresponsable evadió metros atrás un retén de la Policía, iba a alta velocidad, y tras el accidente su carro cayó a la otra vía por donde transitaba mi hermano en bicicleta que murió trágicamente”, dijo Fernando Cofles.



Agregó que, casi un mes después, “no hay culpables, ni siquiera han interrogado al conductor que ya fue denunciado en la Fiscalía”.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

TOLIMA