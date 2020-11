Neiva brilla por el buen manejo que le ha dado a la covid-19

Ocho meses atrás los habitantes de Neiva se estremecieron al conocer el primer contagio de covid-19 en una mujer procedente de Italia que terminó por propagar la enfermedad a su familia, pero hoy las cosas son diferentes pues la capital del Huila, junto a Tunja, figura en el primer lugar de las ciudades que mejor manejo le ha dado a esta emergencia en salud.



Según el estudio Panel de Opinión 2020 de la firma Cifras y Conceptos, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, obtuvo 72 por ciento de favorabilidad en esa encuesta de Percepción de la covid-19 que evaluó la gestión en las regiones, por lo que las miradas se centran en esta capital para conocer el tipo de medidas aplicadas en la emergencia.



Tal vez la medida que mejores resultados arrojó fue la que se aplicó a mediados de marzo anterior en el inicio de la emergencia cuando la ciudad conoció la noticia de los primeros contagios que la llevaron a decretar de manera inmediata la cuarentena por 4 días, inclusive, antes que lo hiciera el gobierno nacional lo que provocó medidas de emergencia sanitaria como prohibir la libre circulación de vehículos y personas durante las noches.



“Neiva fue la primera ciudad del país que inscribió su Plan de Acción ante el ministerio del Interior para atender la pandemia y eso nos permitió declarar la cuarentena de manera oportuna durante 2 meses”, aseguró el alcalde Gorky Muñoz, quien agregó que en la cuarentena la población más vulnerable que permaneció en sus casas fue beneficiada con cerca de 300.000 raciones alimenticias.



También llegaron donaciones consistentes en elementos de protección procedentes de China, Corea, Israel y Estados Unidos, y se otorgaron subsidios durante dos meses en las facturas de agua y alcantarillado pero, además, se gestionaron 3 meses más para el mínimo vital de agua.



Otro punto fue el subsidio a la matrícula de los estudiantes universitarios de estratos 1 y 2, así como la adquisición de 4 ambulancias para movilizar pacientes, una de las cuales fue con apoyo de la gobernación del Huila.



“En un momento tan difícil como el que nos tocó vivir lo importante era tomar decisiones eficaces pensando en la gente y en la protección de sus vidas”, señaló el alcalde. Decisiones que no fueron del agrado de muchos “pero sí fundamentales o necesarias pues la pandemia amenazaba con extenderse”.

El alcalde de la ciudad reconoció el buen comportamiento de los ciudadanos de la capital huilense, lo que ha permitido que la tasa de letalidad sea menor que en otras partes del país. Foto: Cortesía

Muñoz Calderón señala que en este manejo de la covid-19 sería injusto dejar por fuera el buen comportamiento de los ciudadanos en un momento tan complicado cuando las autoridades decretaron el confinamiento y no se permitía las ventas en restaurantes, bares y locales comerciales.



El acatamiento de las medidas permitió una pronta reactivación económica que ha servido para mejorar las cifras del desempleo ya que Neiva, durante algunos meses, ocupó el primer lugar en desocupación. Sin embargo las cifras de desempleo disminuyeron y en la última medición del Dane la ciudad se ubicó por debajo de Ibagué y Florencia.



Otras medidas efectivas fueron las Búsquedas Activas Comunitarias (BAC) que se cumplieron durante 4 meses con el aislamiento de manzanas y barrios enteros para visitar a las familias, en recorridos que se hicieron puerta a puerta, con el fin de ubicar a las personas contagiadas.



A la par se implementaron la trazabilidad y seguimiento de casos, cercos epidemiológicos y atención a conglomerados con pedagogía de la enfermedad.



Para Lina María Rivas Dussán, secretaria de Salud de Neiva, algunas de las claves para el buen manejo de la enfermedad son la atención pronta, toma de decisiones oportunas “y trabajar de lunes a lunes”.



“Sin salud no somos nada y por eso en un principio se dio el cierre total de la economía”, dijo.



El paquete de medidas se completó con el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica para lo cual fueron contratados 300 profesionales entre médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y epidemiólogos que se dedicaron a labores como la estrategia PRASS (programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible).



Otro punto destacado es la articulación con la red hospitalaria y la secretaría de Salud del Huila para garantizar la atención y aumentar la capacidad instalada, al punto que a hoy, en pleno pico de la pandemia, no ha sido necesario declarar alerta roja.



En materia de equipamiento médico y dotación se destinaron 2.700 millones de pesos para su fortalecimiento lo que permitió acciones como el aumento del personal de atención con la adquisición de 4 ambulancias y 50 camas para la ESE Carmen Emilia Ospina. También fue habilitado un pabellón en el Centro de Atención Materno Infantil con 23 camas y personal para atención prehospitalaria lo que ha permitido la realización de más de 5.000 pruebas en pacientes de bajos recursos.



Ese trabajo le ha permitido a Neiva mantenerse con afectación baja durante 5 de los 8 meses de la pandemia y, actualmente, aunque la incidencia no se detiene pues la ciudad está en el pico, la tasa de letalidad es de 2.6 por ciento, lo que es inferior a la nacional que tiene el 3.1 por ciento.



La ciudad ha tenido 17.680 casos positivos de los cuales se han recuperado 16.422 y tan solo hay 757 casos activos. Los fallecidos son 475.



NEIVA