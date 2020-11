Hallan sin vida a Jacqueline Quin, desaparecida en Villavicencio

La Policía de Boyacá informó que en zona rural del municipio de Tenza, Boyacá, halló el cuerpo sin vida de Jacqueline Quin Sánchez Quintero, quien estaba desaparecida desde hace varios días. El cuerpo fue encontrado cerca de donde fue hallado el vehículo marca Volvo de placa CZW157, el pasado viernes 6 de noviembre.



De acuerdo con las declaraciones de Carolina Quin, hermana de la víctima, la mujer hizo una última llamada a las 2 de la tarde del primero de noviembre, pero ella no alcanzó a contestar. Sin embargo, le devolvieron la comunicación y no respondió, desde ese momento le perdieron el rastro.



La búsqueda de las autoridades comenzó desde ese mismo día que se reportó la desaparición, cuando viajaba de Bogotá a Villavicencio.



Jacqueline, una mujer de 50 años, no había comunicado antes de su desaparición alguna situación de riesgo: “Ella jamás nos reportó ninguna preocupación o algo que la estuviera teniendo en amenaza, problema o peligro. Ella simplemente desapareció cuando quiso irse a buscar un lugar para descansar, algo que era habitual en ella, buscar lugares para pasar días de tranquilidad”, explicó Carolina Quin.



Personal de Policía Judicial realiza la inspección técnica al cuerpo de la señora Quin para determinar las causas puntuales de su muerte y abrió la investigación para establecer quiénes fueron los responsables de su muerte.