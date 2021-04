Denuncian matoneo y agresión a niño venezolano en colegio del Meta

Desde hace dos años un niño, hijo de una pareja de colombo venezolanos, es víctima de matoneo por parte de su compañero del Colegio Santo Domingo Savio de Acacías (Meta), según la denuncia presentada ante las autoridades por los padres de familia.

El matoneo lo hace un compañero del colegio de la misma edad por haber nacido en Venezuela, su mamá también nació en el vecino país, mientras que el papá, Alberto Diaferia, nació en Bucaramanga.



Diaferia sostiene que “el matoneo ocurre desde hace dos años y ha venido escalando de manera constante con expresiones contra mi hijo, entre otras, que los venezolanos son flojos; debo decir que mi hijo también le ha respondido porque tampoco voy a decir que nosotros somos perfectos, pero se llega al punto que el muchacho de 12 años, el pasado lunes, agredió físicamente al mi hijo, también de 12 años”.



“Por el golpe contundente con la botella entre el labio superior y la nariz, a mi hijo le hicieron una cirugía en la que le cogieron seis puntos”, dijo el padre del niño agredido.

Pero lo que lo condujo a presentar la denuncia ante las autoridades por este caso es que ni el colegio ni la familia del niño agresor han respondido por el ataque contra su hijo y tampoco conoce de alguna decisión sancionatoria que hubiera tomado el colegio contra el agresor.



“El colegio únicamente le entregó el niño a mi esposa con la herida abierta para que fuera atendido sin que se hubiera hecho efectivo ningún seguro de salud de la institución educativa y el padre del niño, que presenció el momento en que las directivas del colegio le entregan el niño a mi esposa tampoco se preocupó por averiguar que necesitábamos”, sostiene Diaferia.



Hasta el momento, sostiene el enfadado padre de familia, “no sabemos que sanción le impuso el colegio al niño agresor y mientras a mi hijo le ha tocado estar en clase desde la casa por internet el otro estudiante recibe las clases presenciales e incluso en estos días mi hijo observó como golpeó a otro compañero del salón”.

Diaferia sostiene que no sabe el nombre de los padres del niño agresor y que en el colegio los tratan como si fueran los victimarios y no las víctimas de la agresión. Por esa razón se atrevió a hacer público el caso, no sin antes haberlo puesto en conocimiento de la Policía de Infancia y Adolescencia, de la Fiscalía y finalmente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



Las directivas del colegio, al ser consultadas del caso por EL TIEMPO, a través de la Coordinación Académica y el representante legal respondieron que por tratarse de menores de edad, de menos de 14 años “(…) no estamos obligados a responder, por el momento solo puedo decirle que por parte del colegio estamos haciendo el debido proceso de acuerdo al (sic) manual de convivencia del colegio S.D.S”.

VILLAVICENCIO

