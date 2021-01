Indignante: con un tiro de escopeta hombre mató a un perro

Indignación y desconsuelo hay en Rovira, Tolima, después de que un hombre mató a un perro tras dispararle con una escopeta.



Los hechos sucedieron este martes en una finca de la vereda El Cedral, que está a una hora en carro de la zona urbana de Rovira.



Según versiones de testigos, un hombre cuya identidad es desconocida le disparó al perro llamado Tonto, que era "juguetón y cariñoso", mientras jugando con unos niños.



(Además: ¿Ser pilo sí paga? Esto les dieron a los jóvenes con Icfes perfectos)

“El problema surgió cuando Tonto peleó con otro canino por una mascota que estaba en calor o en celo”, afirmó Daniel Felipe Baena, habitante de la vereda El Cedral.



Agregó que, minutos después, un vecino ingresó a la casa “y le metió un tiro de escopeta a Tonto cuando jugaba con los niños en el patio”.



Malherido el animal fue trasladado por la Policía a una veterinaria de Ibagué pero lastimosamente murió en la madrugada de este miércoles debido a la gravedad de las heridas.



(Le puede interesar: El audio de una víctima de la masacre de Buga antes de su asesinato)



“Perdió mucha sangre pues tenía un tiro de escopeta y pólvora regada por todas partes”, señaló Daniel Felipe Baena.



Tonto, de unos 5 años, era “cariñoso, juguetón” y había sido criado por una familia que “lo encontró flaco y abandonado”.



Habitantes de esa región señalaron que no existía ninguna justificación “para que lo matara pues ni siquiera le pegó a la otra mascota y lo que hizo fue sacarla corriendo para que no se metiera con la perra en celo”.



(En otras noticias: Nace polémica idea de crear un nuevo departamento en Colombia)



El caso fue asumido por el Grupo Especial para la lucha contra el Maltrato Animal (Gelm), que busca al hombre cuya identidad no ha sido precisada.



“Esta clase de hechos no se van a permitir en el departamento, pedimos sanción ejemplarizante para que no se vuelvan a presentar”, afirmó Alexánder Tovar, secretario de gobierno del departamento.



(Lea también: Mujer recibió un botellazo en su cara tras haber rechazado un piropo)



IBAGUÉ