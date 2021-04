Denuncian pérdida de bultos de arroz en Sucre por vía en mal estado

Seis mil bultos de arroz avaluados en más de tres mil millones de pesos se dañan en una bodega de El Cauchan, corregimiento de Sucre (Sucre), al no poder sacarlos hacia otros municipios para su venta por el mal estado de las vías.

(Lea también: Martín Elías: ¿en qué va el caso cuatro años después de su muerte?)

“Salir o entrar al corregimiento El Cauchan en estos momentos se convierte en una odisea, ni los burros, por los 52 kilómetros de vías convertidos en lodazales que lo impiden”, dice el arrocero Miguel Mercado.



La situación en esta zona de Sucre siempre ha sido difícil para sus habitantes por el mal estado de las vías y las inundaciones ante el desbordamiento del río Cauca, lo que ha dejado en la ruina a un gran número de cultivadores de arroz.



“Este es un tema de nunca acabar, el gobierno nacional no hace inversiones en los pueblos de La Mojana, en comparación con otras zonas del país y del mismo Sucre tenemos 50 años de atraso. Las vías no sirven, el río rompe por los lugares de siempre, los pueblos que se inundan son los mismos, esto parece que se hubiera detenido en el tiempo”, afirma.



Explica que la emergencia que enfrentan en el momento tiene que ver con el mal estado del carreteable, colocando nuevamente al borde de la quiebra a un sin número de cultivadores.

Tenemos que pagar a los dueños de tractores para llegar con los elementos que se cultivan FACEBOOK

TWITTER

“Nosotros con un aguacero que caiga quedamos totalmente incomunicados, no tenemos vía terrestre hacia Sucre (Sucre) y para salir hacia San Marcos, o Majagual”, señala.



Manifiesta que la mayor parte de la producción que sacan se pierde porque los carros llegan hasta los sitios que tienen vías de acceso fácil, desechando a Sucre.



“Somos el único municipio, de los 26 que tiene Sucre, que no tiene vías bien construidas”, anota.



Comenta que ahora están hablando de seis mil bultos de arroz los que se están perdiendo, pero que en la época fuerte de la cosecha y del invierno llegan a tener hasta 50 mil y hasta más.



“Es ahí cuando más sufrimos para sacar los productos. Tenemos que pagar a los dueños de tractores para llegar con los elementos que se cultivan a otros mercados, lo que nos lleva a perder mucho dinero”.



Dicen además que los comerciantes no pagan el producto a los precios que son, lo que aumenta la crisis.

(Le puede interesar: Hipercontagio, una de las causas de la crisis de covid en Barranquilla)

La situación llevó a los campesinos a tomarse la vía que comunica a Sucre, en La Mojana, con San Marcos, en la subregión del San Jorge, con el objetivo de llamar la atención de la administración departamental y del gobierno nacional.



“Queremos que el gobierno nacional se pronuncie. Aquí estuvo el 12 de marzo del año pasado el presidente Duque y se comprometió con invertir 80 mil millones de pesos para esta vía y hasta el momento no se ha visto un solo peso. Lo más grave es que apenas está comenzando a llover y no queremos pensar cómo será la situación más adelante”.



En la zona de La Mojana se pierden otros productos como el maíz, la yuca, el plátano, la guayaba, el limón por no tener los campesinos a quien vendérselos.



Precisan que, además de la emergencia para los cultivadores, los habitantes en general sufren cuando una persona se enferma y las mujeres en ocasiones tienen que parir a sus hijos en el camino.



Esperan que una comitiva del gobierno nacional intervenga para buscarle solución al problema de la vía, de lo contrario, según dijeron, seguirán tomándose la carretera que conduce hacia San Marcos.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más contenidos de Colombia:

- Así es la vida de Daniella Álvarez un año después de perder su pierna

- Medellín está en alerta por niños en estado grave por covid-19

- Estas son las zonas más inseguras de las principales ciudades del país