35 mil hectáreas de arroz podrían perderse en la Mojana sucreña

El aumento del caudal del río Cauca por las fuertes precipitaciones ocurridas en la parte alta de Antioquia y los municipios de Achí, en el sur de Bolívar y Majagual, Sucre y Guaranda (Suce) tiene a punto de romper el chorro de ‘Cara de Gato’, lo que inundaría 35 mil hectáreas cultivadas con arroz en la zona.

“De ocurrir esta situación la tragedia sería de grandes proporciones en la zona, ya que las corriente del río Cauca llegarán hasta los cultivos ubicados en estos tres municipios de la subregión Mojana en Sucre, además de poblaciones aledañas ubicadas en Bolívar”, dice el cultivador Roberto Arrieta.



Manifiestan que año tras año se presenta la misma situación por la falta de mantenimiento en los llamados chorros y las zonas costeras por donde penetra el río para acabar con todo lo que encuentra a su paso.



“Esta problemática la padecemos los habitantes de la región de la Mojana en Sucre todos los años, muchos cultivadores quedan en la ruina al perder lo que han invertido en el arroz y lo más grave de todo es que no recibimos apoyo del gobierno nacional. La pandemia también nos afectó en gran medida y ahora se suma el tema de las inundaciones”, explica.



Hizo un llamado desesperado al gobierno nacional afirmando que las inundaciones se convierten en una catástrofe para los habitantes de Sucre, Córdoba, Bolívar y parte de Antioquia.

Si se rompe por el chorro de 'Cara de Gato', se pierden las 35 mil hectáreas de arroz y será una ruina total para la región

“Si se rompe por el chorro de ‘Cara de Gato’ se pierden las 35 mil hectáreas de arroz y será una ruina total para la región. Rogando que no siga lloviendo y otros chorros no se afecten, de lo contrario la tragedia será de proporciones incalculables en la Mojana”, agregó.



Al clamor de los cultivadores se unieron los alcaldes de Nechí (Antioquia), Achí (Bolívar), Ayapel (Córdoba), Sucre Majagual y Guaranda (Sucre), manifestando que la creciente no da espera por la tragedia que se avecina.

Apoyo de la Unidad de Riesgos

El clamor de los habitantes de La Mojana en Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia hizo eco en los gobernadores de Bolívar y Sucre, quienes hicieron las gestiones ante la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd).



“El objetivo inicial es evitar la socavación en esta vasta zona utilizando una retroexcavadora para llenar grandes bolsas de arena, las cuales serán colocadas para crear una barrera artesanal que contenga el ingreso de las aguas del río Cauca en ese punto crítico”, dijo el gobernador de Bolívar, Vicente Blel.

Se espera ahora la maquinaria al punto de ‘Cara de Gato’ para iniciar los trabajos, al igual que en otros puntos debilitados por el embate de las aguas.



“Ojalá y estos trabajos sirvan para evitar que se nos pierdan los cultivos”, dijo Luis Francisco Hernández, habitante y cultivador de la región.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

