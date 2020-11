San Andrés comienza a recuperarse del duro golpe del coletazo de Eta

"Llevábamos ocho días de apertura luego de un largo cierre por la pandemia, y el lunes y el martes fuimos testigos de cómo el agua del mar se llevaba mi negocio. No pudimos hacer nada, es una impotencia muy grande".



Así recordó Edwin Neira cómo poco a poco el mar, agitado por los vientos, devoraba la casa de madera donde funcionaba su local de aventuras acuáticas al que le ha dedicado un poco más de 20 años de su vida en San Andrés.



"Los vientos se han calmado y por aquí andan las autoridades evaluando los daños. Pero es muy difícil saber cuándo vamos a reponernos –asegura–. La situación por el covid nos tenía mal y ahora esto", relata el comerciante de la isla.



Para muchos isleños, el coletazo del huracán fue sorpresivo y uno de los peores que han sufrido en los últimos años. Los pronósticos afirmaban el fin de semana pasado que la entonces depresión y tormenta tropical se convertiría en huracán de categoría 1 al cruzar aguas del Norte del archipiélago colombiano, a la altura del Cabo Gracias a Dios, en el límite de Nicaragua y Honduras. Sin embargo, el fenómeno dio un giro inesperado hacia el oeste-suroeste e incrementó la potencia de sus vientos.



En algunas zonas de la isla las aguas resultado de las inundaciones llegaban hasta las cinturas de los habitantes. Foto: Gobernación de San Andrés

Estos vientos llegaron a ser de 75 kilómetros por hora y generaron la caída de centenares de árboles, el colapso de decenas de viviendas y un fuerte incremento en la marea, lo que desembocó en fuertes inundaciones, en las cuales las agua les llegaban a la cintura a los habitantes en algunas zonas de la isla.



Las pérdidas materiales, según información del gobierno local, alcanzan los tres mil millones de pesos. No obstante, se cuentan por aparte los electrodomésticos y enseres que perdieron muchos isleños.



El balance final fue de 53 familias damnificadas, 45 viviendas afectadas, al igual que ocho locales comerciales. Ya el viernes las inundaciones fueron superadas, los árboles que cayeron fueron retirados y los servicios de agua, luz y telecomunicaciones estaban operando normalmente.

Según el gobierno local, los daños materiales superan los 3 mil millones de pesos. Foto: Gobernación de San Andrés

La gobernación de San Andrés, encabezada por el gobernador (e) Alen Jay Stephens, y la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) declararon la calamidad pública en el departamento para que se pudieran utilizar todos los recursos disponibles para la recuperación de la infraestructura y brindar ayuda a la comunidad.



Para este proceso de recuperación en la isla, llegó el viernes una delegación del Ministerio del Interior, liderado por Alicia Arango, cabeza de esta cartera y designada por el presidente Iván Duque para atender la emergencia en San Andrés.



Arango arribó a la isla con funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, Prosperidad Social y los ministerios de Transporte, Vivienda, Ambiente; y Comercio, Industria y Turismo.



El equipo del Gobierno Nacional estará durante esta semana en la isla ejecutando el plan de acción para atender las afectaciones por el coletazo del huracán Eta.

Daño submarino

Otra complejidad que vive la isla en este momento es la ruptura en el emisario submarino.



El emisario es un tubo de 430 metros que recoge el contenido de los pozos sépticos de el territorio y los transporta a una zona segura en el mar, donde se liberan sin causar impactos en el ecosistema marino.



Tras el coletazo de Eta, este tubo sufrió una ruptura a 15 metros de la costa de la isla y las aguas negras se están filtrando en la playa cercana del sector Morris Landing, al noroeste de la isla

Todos los cuerpos de socorro disponible aunaron esfuerzos para ayudar a la población y empezar la recuperación de la isla. Foto: Gobernación de San Andrés

Según Arne Britton, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), no hay riesgo de que en pocos días se genere un impacto medioambiental grave en esta zona de la isla, pero es importante reparar el emisario para conservar los parches de corales que por años se trabajó para recuperar en Morris Landing.



El emisario submarino fue construido en 2007 y es manejado por la empresa de acueducto Veolia, la cual informó que están trabajando para identificar el punto exacto de la ruptura para poder sellarlo.



Según Britton, no hay riesgo de que las aguas lleguen a zonas populares para los bañistas por cuenta de las corrientes marinas. Por el momento, el problema principal es el mal olor que afecta a la población aledaña a la zona.

La voluntad de recuperarse

Los servicios públicos en la mayoría de la isla ya han sido restablecidos, al igual que las vías ya fueron despejadas y los árboles caídos ya fueron levantados. Foto: Gobernación de San Andrés

En los peores momentos se puede ver cómo la gente se une para resurgir y ayudarse.

Según el gobernador (e) Jay, los sanandresanos están dedicados a salir de esta y entre todos aportan como pueden para superar el difícil momento.



"Vemos a las personas con sus escobas, recogedores y herramientas limpiando la vía. Eso demuestra que somos una región con sentido de pertenencia", dijo el gobernador encargado.

