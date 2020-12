Denuncian irregularidades en el uso del suelo, en La Tebaida

La lideresa social Mónica Bolívar Forero junto a otros líderes del Quindío denunciaron que el alcalde de La Tebaida, José Vicente Young, estaría amparándose en la Ley 1753 del 2015 para cambiar el uso del suelo de alrededor de 600 mil metros cuadrados registrados como territorio rural, al parecer, para utilizarlo en proyectos de vivienda sin estudios previos.



De acuerdo con la petición presentada por Bolívar ante organismos de control del Quindío el alcalde habría modificado el uso del suelo en su municipio, mediante facultades extraordinarias.

Además, la lideresa también resaltó que dicha ley tiene vigencia hasta este jueves 31 de diciembre, por lo que califica la decisión del alcalde como una "maniobra de última hora", pues el pasado lunes 28 de diciembre el consejo del municipio votó en contra de la iniciativa que busca transformar los predios de rurales a urbanos.



La votación concluyó con 5 votos a favor y 8 en contra, principalmente porque se consideró que el proyecto de viviendas de interés social que, al parecer, pretenden construir en los 600 mil metros cuadrados no cuenta con un estudio serio que respalde la construcción y justifique la inversión.



Para Bolívar el problema no es la construcción de viviendas en la zona, sino la falta de estudios sólidos y la forma como el alcalde pretende imponer el proyecto.



“Todo eso como te lo estoy contando no es malo; es bueno para muchos de nuestros municipios. Lo grave de lo que está pasando en la Tebaida es que no se está haciendo con planificación, como lo manda la ley 388 de 1997”, aseguró Bolívar en una declaración a medios.



Por su parte, el alcalde Young no se ha pronunciado frente a la denuncia.



