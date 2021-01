Multitud recibió con harina a patrulla que iba a 'apagar' una fiesta

Con maizena, harina, agua y hasta piedras fue recibida una patrulla de la Policía Nacional que entró a disuadir una fiesta al estilo carnaval Blancos y Negros que realizaban miles de personas sin tapabocas ni ninguna medida de bioseguridad en La Plata, Huila.



La tradicional celebración, similar a la que se hace en la ciudad de Pasto, Nariño, se realizó en el centro poblado de Belén, ubicado a una hora en carro del municipio de La Plata, Huila.



A esa región llegó una patrulla con unos 15 agentes de la Policía Nacional con la finalidad de hacer cumplir las medidas dispuestas para frenar el virus, pero los uniformados se encontraron con cientos de jóvenes en plena celebración que les lanzaron agua, maizena, harina y otros objetos.



Una multitud en La Plata, Huila, le lanzó harina, agua y piedras a una patrulla que llegaba para apagarles una fiesta que hacían en plena calle del pueblo.

Una multitud en La Plata, Huila, le lanzó harina, agua y piedras a una patrulla que llegaba para apagarles una fiesta que hacían en plena calle del pueblo.

Ciudadanos consultados señalaron que "había licor, baile y celebración pero cuando llegó la Policía les lanzaron harina y hasta piedra".



"Fue una falta de respeto con la autoridad. Algunas personas jóvenes alicorados se excedieron", dijo un ciudadano y agregó que la patrulla procedía de La Plata, pues en el centro poblado de Belén no hay policías.



El coronel Harold Barrera, comandante de la Policía Huila, aseguró que "cuando la patrulla ingresó por la calle principal algunas personas les lanzaron maizena y harina".



"No entramos a chocar con nadie ni hubo confrontación, lo que sí hicimos fue dialogar con los líderes de ese centro poblado para frenar el desfile e impedir una fiesta en tarima prevista para las horas de la noche, ya que ese tipo de actividades propaga el covid-19", señaló el coronel.



"Lo que se hizo fue una tarea de control mediante algunos comparendos y es preciso aclarar que no hubo golpeados ni afectados en ninguna de las partes", dijo el coronel.

Finalmente, la comunidad se sosegó y la normalidad retornó a esa región.



Lo que llama la atención es que ese tipo de fiestas se hacen en un departamento que registra 37.000 contagios y 1.183 fallecidos por la pandemia. La Plata tampoco escapa al virus, pues suma 615 casos y 37 personas fallecidas.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA