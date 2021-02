Nuevo rico en Colombia: el Súper Chance Millonario cayó en Caldas

Caldas amaneció con un nuevo millonario. Otro ciudadano compró el número ganador del súper chance millonario, el mismo que ya se habían ganado en Manizales el pasado 12 de diciembre con un acumulado histórico que superó los 4.000 millones de pesos.



En esta oportunidad, el chance también fue comprado en Manizales, pero el ganador es un agricultor de otro municipio del departamento.



De acuerdo con Julián Hurtado, gerente de la empresa de juegos de azar Susuerte, ayer una de las vendedoras en el barrio Chipre imprimió varios chances millonarios para venderlos durante el día y logró vender el ganador.



"Es un hombre de 45 años, residente de una vereda del departamento de Caldas, vive como agregado en una finca

“Es un hombre de 45 años, residente de una vereda del departamento de Caldas, vive como agregado en una finca. Es de origen muy humilde, no tiene trabajo fijo, sino al día; es jornalero y ni siquiera tiene seguridad social”, informó el gerente.



De acuerdo con lo narrado por el nuevo millonario, cuyo nombre solo conoce la empresa, vive con sus hermanos, no tiene esposa ni hijos y ha sido cliente de la empresa durante toda la vida.



De su historia con el chance le han quedado buenos resultados, este no es el primer chance que se gana, pero sí el único del que el premio no le caen los números en la cabeza.



Él siguió haciendo el chance cada ocho días, cada que podía salir al pueblo

Según su relato, hace 27 años su papá le regaló el dinero para su primer chance y él lo hizo con los últimos tres dígitos de su número de teléfono: el 536. En esa ocasión se ganó un monto que para esta época son cerca de 400.000 pesos.



"Él siguió haciendo el chance cada ocho días, cada que podía salir al pueblo. Hace poco, en 2016, vuelve y se gana un chance, esa vez de 3.8 millones de pesos; con ese dinero se compró su primera moto, con la que trabaja", añadió el gerente de Susuerte.



Para el ganador es un ‘regalo divino’

Por más de 27 años, este hombre jugó el mismo número cada vez que se encontraba con una casa de chance, era el número de su suerte. Sin embargo, por azares de la vida, el miércoles hizo otro.



Sobre las 7:00 de la noche, cuando ya iba de regreso para la vereda, entró a un supermercado cercano al barrio y no lo atendieron; prendió la moto y fue a buscar otro en Chipre. Allí sí pudo entrar y se encontró -además- con un puesto de venta de Susuerte. Sobre el mesón quedaba el último impreso del ‘chance millonario’ que contiene dos números, cada uno a jugar con una lotería distinta.



Y como si fuera el destino, y ante la insistencia de la vendedora, cambió el número y compró ese tarjetón que tenía 9027 con la Lotería del Valle y el 3504 con la Lotería de Manizales por 5.000 pesos. Ese día cayeron los números tal cual, lo que lo hizo acreedor al acumulado de 1.532 millones de pesos.



Recientemente falleció su madre y siente que es una bendición que ella envió desde el cielo

"Dijo inicialmente: 'No me he ganado uno de tres cifras, me voy a ganar uno de cuatro; además, qué hago yo con tanta plata'. Sin embargo, tanto le insistió la vendedora que decidió comprarlo y amaneció hoy con semejante sorpresa", narró Hurtado.



Por el pago de los impuestos, este hombre recibirá en los próximos días 1.200 millones, lo que él ha llamado "un regalo divino".



"Contó que recientemente falleció su madre y siente que es una bendición que ella envió desde el cielo. Dice que solo eso puede explicar que no lo atendieran en el primer lugar y tuviera que salir a buscar otro y, por casualidad, solo quedara el número ganador. No lo creía, estaba muy feliz", añadió el gerente.



De acuerdo con lo que le narró al funcionario, este nuevo millonario se comprará no solo la finca donde vive como agregado, sino la moto con la que siempre ha soñado, una de 200 centímetros cúbicos.



Con este premio, Susuerte suma alrededor de 6.000 millones de pesos a pagar en lo que va del año, razón por la que invita a seguir jugando chance legal.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES

