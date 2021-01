Mujer habría asesinado a su esposo para quedarse con dos pensiones

El pasado fin de semana, las autoridades reportaron la muerte de un hombre al interior de un apartamento en el barrio La Alta Suiza, de Manizales. Desde ese momento surgieron varias hipótesis sobre cómo se habían dado los hechos, inclusive se habló de que el perpetrador había sido el hijastro del hombre.



Sin embargo, este viernes, la Policía Metropolitana de Manizales y la Fiscalía informaron que la esposa de la víctima lo mandó a asesinar para quedarse con el dinero de dos pensiones a las que era acreedor.



El hombre asesinado respondía al nombre de Álvaro Antonio Chica Potes, de 64 años de edad, docente en ejercicio y pensionado del magisterio.



"Basados la prueba pericial, verificaciones de identidad, álbumes de reconocimiento, a través de la Sijín y la Sipol, logramos la captura por orden judicial de un hombre conocido como 'Andrés', de 36 años de edad, quien es señalado de ultimar la vida del docente Chica", indicó el comandante de la Policía de Caldas, coronel Raúl Vera.



De acuerdo con el oficial, la esposa de Chica contrató al hombre con quien había concertado una tarifa de cinco millones de pesos, de los cuales ya le había adelantado uno.



Por su parte, la directora de Fiscalía en Caldas, Ángela María Bedoya, entregó otros detalles de los móviles del crimen, uno de ellos una aparente situación de violencia intrafamiliar.

"Ella argumenta que había situaciones complejas de violencia y porque esa razón decidió acabar con la vida del profesor. Ella misma contactó al homicida, conversaron por cerca de 15 días para finiquitar detalles y fue ella quien abrió la puerta para que Jorge Andrés Correa ingresara al apartamento", dijo.



La Directora seccional precisó, además, que la mujer tuvo intención de no cometer el delito y días antes pidió al homicida no ejecutar el plan. Sin embargo, el hombre que había contratado no dio su brazo a torcer, pues "ya tenían un trato".



Una vez iniciadas las investigaciones, el hijastro del docente, quien había estado involucrado en el tema, fue quien le indicó a las autoridades el vínculo de su madre con el caso.



"De igual manera en el lugar de los hechos recolectamos videos de cuando el autor material sale del sitio, una gorra y otro material vital para hoy entregar estos resultados'', añadió Bedoya.



En audiencia de imputación la mujer aceptó los cargos por homicidio agravado, esto debido al vínculo familiar, y deberá pagar una pena de 17 años y tres meses de prisión.



Por su parte, el autor material será presentado a audiencia de control de garantías en las próximas horas, allí deberá responder por el delito de homicidio agravado porque el hecho fue con "sevicia". El hombre le propinó al docente 11 heridas con arma blanca en abdomen, tórax y cuello, además, varios golpes contundentes en su cabeza.

