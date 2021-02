Los dos nuevos ricos de Manizales gracias a los chances millonarios

En Manizales, Caldas, no habían salido del asombro por la noticia de que un hombre se ganó 6.982 millones de pesos jugando chance cuando este jueves se conoció que otra persona se hizo millonaria con el mismo juego. Esta vez el afortunado ganó más de 1.500 millones.



Si antes era todo un misterio en esta ciudad de no más de 500.000 habitantes quién era ese nuevo millonario, ahora en la capital de Caldas las personas se preguntan quiénes son los dos nuevos millonarios.



La historia de Manizales con esta racha de suerte comenzó el 12 de diciembre del 2020, cuando los medios de comunicación informaron que una persona se hizo millonaria. En aquella oportunidad, en el barrio La Enea, uno de los más comerciales de la ciudad, se vendió el millonario chance.



Esta persona, de quien se desconoce su identidad por cuestiones de seguridad, hizo los números 1919 de la Lotería del Cauca y 0709 de la Lotería de Boyacá, e invirtió 5.000 pesos.



En el barrio se habla de que se trata del propietario de un pequeño negocio, un funcionario de la Fiscalía y hasta un policía retirado.



Sin embargo, desde la empresa de juegos de azar Susuerte descartaron esas hipótesis.

“Es una persona mayor de 60 años. Creo que le va a durar porque es profesional, administrador de empresas, con especialización; es decir, tiene el conocimiento técnico y académico para administrar bien ese dinero”, aseguró Julián Hurtado, gerente de la compañía.



Según Hurtado, esta persona tiene un pequeño negocio que estaba a punto de quebrar por la crisis económica de la pandemia del covid-19 y gracias al premio iba a poder comprar el local donde pagaba arriendo y continuar con su empresa.

En este sector de La Enea se vendó el primer millonario chance de Manizales. Foto: Google Maps

“Cuando se compra chance en un barrio uno nunca sabe dónde vive la persona, a no ser que la conozca de antes. Cuando él se acercó para validar el premio respondía con monosílabos y nada muy claro, aseguró que no vivía en el barrio y la ciudad la frecuentaba poco, pero esa es la reacción natural al hablar con alguien a quien no se conoce y sobre un tema como esos”, contó en su momento el gerente de Susuerte.



El nuevo rico

El nuevo rico de Manizales, quien ganó el chance esta semana, llevaba casi toda su vida jugando el mismo número.



Cuando era joven su padre le regaló dinero para que jugara su primer chance. Hizo el 536, que eran los últimos tres números del teléfono de su casa y ganó unos cuantos millones.



Pero este miércoles, cuando hizo el chance, por una cuestión del destino cambió de número. En un puesto de venta de Susuerte en el barrio Chipre se encontró con un chance que la vendedora había impreso previamente.



Él, como siempre, iba a jugar el 536, pero la mujer logró persuadirlo y jugó un número diferente.

En el barrio Chipre se hizo la venta del último chance millonario Foto: John Jairo Bonilla. EL TIEMPO

"Dijo inicialmente: 'No me he ganado uno de tres cifras, me voy a ganar uno de cuatro; además, qué hago yo con tanta plata'. Sin embargo, tanto le insistió la vendedora que decidió comprarlo y amaneció hoy con semejante sorpresa", comentó Hurtado.



Compró ese tarjetón que tenía 9027 con la Lotería del Valle y el 3504 con la Lotería de Manizales por 5.000 pesos. Y tuvo tan buena suerte que ambos números cayeron y se ganó un acumulado de 1.532 millones de pesos.



Sobre el ganador, el gerente de la empresa contó que “es un hombre de 45 años, residente de una vereda del departamento de Caldas, vive como agregado en una finca. Es de origen muy humilde, no tiene trabajo fijo, sino al día; es jornalero y ni siquiera tiene seguridad social”.



Este hombre, ahora, se comprará una finca y la moto que siempre ha soñado tener.



