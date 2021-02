Condenan a falsos policías que robaban dinero a adultos mayores

A 36, 30 y 12 meses de prisión fueron condenados tres hombres que, haciéndose pasar por miembros de Sijín, hurtaban a adultos mayores en Manizales.



Les pedían sus tarjetas de crédito y débito y les retiraban sumas de dinero que superan los dos millones de pesos.



Los hombres fueron capturados en septiembre del 2020 en diligencias de registro y allanamiento en Pereira (Risaralda) e Ibagué (Tolima).



(Además: Él es el pastor que profetizó la llegada de Jesús y ahora no aparece)

Según la Fiscalía, como responsables de los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso con hurto por medios informáticos, un juez condenó a Carlos Julio Cardeño Guzmán, Delio Javier Moreno Muñoz y Eduard Anyerson Alarcón Montero.



Esto, gracias a que un fiscal de la seccional Caldas logró comprobar que estas personas pertenecían a la banda delincuencial Falaz y que, haciéndose pasar por estos funcionarios, abordaron a cuatro adultos mayores para robarlos.



“Para lograr su cometido los hombres, mediante engaños, les decían a las víctimas que necesitaban verificar si las tarjetas débito o crédito que llevaban eran unas que habían robado momentos antes. Así, conseguían que les entregaran las tarjetas y sus claves, ya que si no accedían las intimidaban con armas de fuego”, indicó la Fiscalía.



(Le puede interesar: Me quitaron la nariz a mordiscos y quiero que otras no sufran como yo)



El primer caso se registró el 11 de diciembre de 2018 en el barrio Palermo, donde a la víctima le hurtaron de su cuenta $ 900.000; el segundo hecho ocurrió el 18 de diciembre del mismo año en el sector de El Cable, donde al adulto mayor le extrajeron de la cuenta $ 3’900.000.



El tercero se registró el 4 de enero de 2019, cuando le robaron al afectado $ 2’400.000, luego de quitarle sus tarjetas en el barrio Palermo; el último hurto que se conoció fuera cometido por estas tres personas fue el 14 de diciembre de 2019 en el mismo sector, donde a la víctima le sacaron de la cuenta $ 1’400.000.



La Fiscalía pudo recaudar los elementos materiales probatorios suficientes y durante las diligencias presentó algunos videos que comprometían a los procesados con los hechos. Además, recopiló los retratos hablados con base en las descripciones que hicieron las víctimas, así como los extractos bancarios de los retiros que hicieron.



(En otras noticias: Así se resolvió el crimen de dentista colombiano en un pueblo de Chile)



Por estos hechos, Carlos Julio Cardeño Guzmán continúa en centro carcelario, mientras que Delio Javier Moreno Muñoz y Eduard Anyerson Alarcón Montero pagarán la condena bajo libertad condicional.



“La contundencia de estas evidencias hizo que los investigados aceptaran los cargos para lograr una rebaja de pena; sin embargo, si Moreno y Alarcón incumplen las condiciones y vuelven a delinquir en los cinco años siguientes, cada uno deberá cumplir la totalidad de la sentencia”, indicó el juez durante la más reciente audiencia.



Las autoridades hacen un llamado a la comunidad a no entregar tarjetas de crédito o datos personales a personas desconocidas en las calles. De igual manera, invitan a familiares y cuidadores de adultos mayores a acompañarlos a sus diligencias bancarias similares y así evitar que sean víctimas de los delincuentes.



(También lea: Investigan si muerte de 4 caucanos fue por robarles maletín con dinero)



MANIZALES