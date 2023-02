El Partido Conservador se reunirá con el presidente



Este jueves 2 de marzo, Gustavo Petro tendrá una reunión con el Partido Conservador para aclarar dudas de sus integrantes frente a las reformas del Gobierno. Se espera que, tras el encuentro, el partido partido tome una postura y apoye o no los proyectos venideros.



Además, se espera que durante la semana el manadatario se reúna con otras bancadas, juestamente, para hablar de las reformas.



(Lea también: ¿Se ha movido la postura del Gobierno frente al proyecto de reforma de la salud?).

Se entregará la nueva variante en Rosas, Cauca



Aunque se tenía previsto que la apertura de la obra para el 20 de febrero, las fuertes lluvias un nuevo deslizamiento que se presentó en la zona retrazó las obras, afectando principalmente las bases de un puente metálico que se está instalando.



Ahora, se espera que lel nuevo corredor vial esté listo este 1 de marzo. De hecho, ese día visitará la zona el presidente Petro y el director de la UNGRD, Javier Pava.



(De interés: ¿Cómo quedan las rutas y horas entre Cauca, Nariño y Valle?).

Facebook Twitter Linkedin

El anuncio del Gobierno es que se reabró el paso de tractomulas el 20 de febrero por la vía Panamericana. Foto: Luis Fernando Velasco

Ecopetrol revelará su informe de reservas de petróleo y gas al 31 de diciembre de 2022



La empresa más importante del país dará a conocer su informe de reservas de 2022. Cabe recordar que, en 2021, Ecopetrol incorporó 462 MBPE de reservas probadas y la producción total acumulada fue de 231 MBPE.



Adeás, el 28 de febrero, la empresa también revelará su informe financiero y operativo del 2022.



(Puede leer: 'El valor de la independencia': carta de Carlos Cano tras su salida de Ecopetrol).

Facebook Twitter Linkedin

En los primeros meses de 2022, el fraking de Ecopetrol en EE. UU. generó ganancias por $ 936.000 millones. Foto: Archivo EL TIEMPO

Messi o Mbappé: ¿quién se llevará el premio The Best de la Fifa?



Este 27 de febrero se llevará a cabo a ceremonia de los premios The Best de la Fifa, evento que reconoce a los mejores futbolistas y como es tradición, se realizará en Zurich, Suiza.



Los nominados a mejor jugador son: Karim Benzema, Kylian Mbappé y Lionel Messi, mientras que en la categoría femenina se destacan: Beth Mead, Alexia Putellas y Alex Morgan. ¿Quién ganará?



(Siga leyendo: Linda Caicedo: así fue su primer día en el mundo Real Madrid)

Facebook Twitter Linkedin

Messi y Mbappé, momentos antes de la gran final del Mundial Qatar 2022. Foto: EFE/EPA/Tolga Bozoglu

Nuevas huelgas en Reino Unido: ¿qué están pidiendo?



El Real Colegio de Enfermería británico (RCN, en inglés) anunció la convocatoria de una nueva huelga, el 1 marzo, para exigir mejoras salariales para los enfermeros, que esta vez se alargará durante dos días, en lugar de las 12 horas de detención de la actividad de las protestas anteriores.



(No deje de leer: ¿Por qué la invasión que ordenó Putin en Ucrania golpeó su bolsillo en Colombia?).