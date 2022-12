Avanzan las discusiones del salario mínimo 2023



Este 1 de diciembre iniciaron las conversaciones entre el Gobierno, sindicatos y empresarios para definir el salario mínimo para los trabajadores el próximo año. La próxima semana seguirán reuniéndose para discutir el tema y el día 9 de diciembre cada miembro de la mesa dará su apuesta oficial de incremento.



(En contexto: Salario mínimo del 2023: discusión se inicia con productividad de 1,24 %).



Para llegar a una cifra, es necesario que se tenga el cuenta el dato de la productividad de 2022, que fue de 1,24 %, y la inflación, que a octubre ya se situaba en 12,2 por ciento.

Vuelve la reforma política

​

Esta semana se llevará a cabo en la plenaria de la Cámara de Representantes el cuarto debate de la reforma política, el proyecto del Gobierno que busca acabar con el clientelismo y la corrupción electoral. Para este debate se buscará una vez más establecer el voto obligatorio, que se ha hundido en los debates anteriores.

Facebook Twitter Linkedin

Radicación de la reforma política. Foto: Ministro de Interior, Alfonso Prada

(Lea también: Insisten en el voto obligatorio en la reforma política: esta es la ponencia).

Sigue el pulso por el Código Electoral

​

Esta semana volvería a ser agendado en la Comisión Primera del Senado el polémico proyecto que busca actualizar el Código Electoral. Sin embargo, no hay ambiente para discutirlo, pues ya se desbarató el quorum dos veces cuando se iba a realizar el debate del proyecto. Y desde esta comisión dicen que, si vuelve a ser agendado, no irán al debate. Buscan debatir el proyecto en marzo y no ahora.

Facebook Twitter Linkedin

De izq. a der. el registrador Nacional, Alex Vega; el presidente de la Cámara, David Racero, y el del Senado, Roy Barreras. Foto: Prensa Roy Barreras

(Puede leer: 'Mientras Alex Vega sea registrador, el Código Electoral no va a pasar': Juvinao).

Inician los octavos de final en el Mundial Qatar 2022



Este viernes el grupo G y el H se jugaron los últimos cupos para los octavos de final de la copa del mundo. Para sorpresa de muchos aficionados, Alemania y Uruguay fueron eliminados, mientras que Corea del sur y Japón se convirtieron en la gran sorpresa de la fase de grupos.



El sábado 3 diciembre se enfrentarán Países Bajos y Estados Unidos, y en la cuota sudamericana Argentina contra Australia.

Facebook Twitter Linkedin

Los coreanos lograron un agónico gol que los clasificó a los octavos de final. Foto: EFE

(Además: Mundial Qatar 2022: así van los cruces de octavos de final: día y hora).

Ojo con los robos de la prima de Navidad



Llega diciembre y con él la temporada de compras. Sin embargo, también es una época propicia para robos, que le apuntan a la prima navideña. Una de las modalidades más comunes son las estafas cibernéticas, pues los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad en los canales virtuales para hacer de las suyas.



Es necesario denunciar estos actos delictivos donde se ha vulnerado el patrimonio de las personas, a través de los canales virtuales y de las instrucciones que tiene la Fiscalía.

(Siga leyendo: Consejos para evitar accidentes de fin de año y Navidad en casa).

Más noticias

Tapabocas en Colombia: Minsalud confirma que volverá el uso obligatorio

¿Pirámide? Las alertas que hay detrás del supuesto hackeo a OmegaPro

Gobierno se quedará hoy sin 155 camionetas blindadas para proteger a amenazados