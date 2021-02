Tribunal de La Guajira tumbó elección del alcalde de Fonseca

En fallo de única instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira declaró la nulidad del acto de elección de Hamilton Raúl García Peñaranda como alcalde de Fonseca (La Guajira), para el periodo 2020-2023, por encontrarse incurso en inhabilidad.

Como consecuencia, el Tribunal ordenó cancelar la credencial como alcalde de Fonseca que la comisión escrutadora le otorgó a García, a través del formulario E-26 ALC de fecha 2 de noviembre de 2019.



Según el Tribunal, García se encontraba incurso en una inhabilidad para aspirar como alcalde del municipio, al tener parentesco en segundo grado de consanguinidad con Flor Elvira García Peñaranda, quien fungía para la época como gerente del Hospital Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de Riohacha.



Se encontraba ejerciendo dentro de los 12 meses anteriores a la elección, como autoridad civil o administrativa en La Guajira.

Para el Tribunal, es claro que la naturaleza jurídica del Hospital Nuestra Señora de los Remedios es la de una empresa social del Estado de orden departamental, lo que significa que la gerente tenía atribuidas funciones como autoridad administrativa en todo el departamento, siendo Fonseca uno de los municipios que integran al mismo.



Asimismo, precisó que no se puede confundir ni unificar el ejercicio de la función administrativa que la funcionaria ostenta, con la forma de organización del servicio público a su cargo.



Explica que la salud tiene distintas dimensiones y, como derecho fundamental que es, “cualquier persona” sea o no del municipio de Fonseca, puede acceder al servicio del Hospital de Riohacha, en caso de urgencia, so pena de responsabilidad estatal.



El análisis se fundamentó igualmente en el pronunciamiento que hiciera la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 20 de febrero de 2012, y que reitera que no es posible hacer distinciones entre el ejercicio de funciones en el departamento con la afectación de esta circunstancia en los municipios que lo conforman, en tanto ellos componen un todo con la entidad departamental.

El Tribunal declaró, además, probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Asimismo, ordenó comunicar dicha decisión al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Gobernador de La Guajira, para la competencia con ocasión de la falta absoluta que se genera con la declaración.



Hamilton Raúl García Peñaranda se inscribió por el movimiento político M.S.C. Podemos Movimiento Ciudadano.

La acción electoral fue instaurada por el fallecido abogado Fredis Elias Peralta Daza, y como coadyuvantes de la parte demandante participaron Agustín Rosendo Uriana, Adalcinda Segunda Martínez Epieyu, Lismaibeth Pushaina Gómez.



El fallo de nulidad lleva las firmas de las magistradas María del Pilar Veloza Parra, Hirina del Rosario Meza Rhénals y Carmen Cecilia Plata Jimenez y se considera de única instancia, debido a que Fonseca cuenta con menos de 70 mil habitantes y no es capital de departamento.

Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

Riohacha