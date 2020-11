Tres niñas se lanzaron del carro de un taxista que quiso secuestrarlas

Un susto enorme vivieron tres menores de 13, 14 y 16 años que estuvieron a punto de ser secuestradas por el conductor de un vehículo de servicio público que las estaba llevando por una ruta diferente a la que le suministraron para regresar a sus casas, por lo cual -atemorizadas- se lanzaron del carro en movimiento.



Los hechos, que encendieron las alarmas de las autoridades, se presentaron el fin de semana en la celebración del día sin IVA en un sector de la comuna 7 de Ibagué, donde las adolescentes decidieron abordar un taxi luego de pasar varias horas en un centro comercial.



Al salir de un almacén quisieron abordar una buseta pero no fue posible debido a la alta afluencia de pasajeros, por lo que decidieron caminar unas cuadras y al llegar a la calle 80, en el barrio El Jordán, abordaron un taxi con 6.000 pesos que reunieron entre las tres.



"Cada una llevaba 2000 pesos para la buseta pero les tocó tomar taxi y el chofer les dijo que las transportaba por ese valor", afirmó una familiar de las menores, quien presentó la denuncia pública.

TWITTER

"Cada una llevaba 2000 pesos para la buseta pero les tocó tomar taxi y el chofer les dijo que las transportaba por ese valor", afirmó una familiar de las menores, quien presentó la denuncia pública.



El destino era el barrio El Salado, una zona de estrato 2 donde residen, pero les causó preocupación el comportamiento del conductor que no acató las recomendaciones dadas de la ruta a tomar para ir a sus casas.



"Al llegar al parque de Los Venados el carro tenía que girar al barrio El Salado, pero siguió hacia La Variante de Ibagué y esa ruta no era la que le habían indicado, pero lo peor es que no las escuchó cuando le explicaron que por ahí no era", dijo un familiar.



En medio de la confusión, una de las menores pidió que detuviera la marcha pero el conductor le colocó el seguro a algunas puertas. Sin embargo, un reductor lo obligó a reducir ostensiblemente la velocidad, situación que fue aprovechada para abrir una puerta y proceder a lanzarse del vehículo.

Aunque con golpes, las tres niñas lograron correr por esa vía para ponerse a salvo FACEBOOK

TWITTER

"Aunque con golpes, las tres niñas lograron correr por esa vía para ponerse a salvo, mientras que el conductor, sin detener la marcha, continuó su camino por el barrio Modelia", señalaron.



Con la denuncia, las autoridades adelantan la recolección de pruebas y testimonios para tratar de ubicar al conductor y su vehículo.De las menores se conoció que sufrieron algunas heridas en sus piernas y se encuentran estables en su salud.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ