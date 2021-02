Ibagué termina el toque de queda tras reducción de ocupación de UCI

Las restricciones que durante las noches vivió la ciudad de Ibagué, Tolima, a lo largo de unos 10 meses debido a la pandemia del covid-19, llegaron a su fin luego de que la ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos descendió del 92 al 67 por ciento.



El final del toque de queda permite que más de 500 bares y discotecas vuelvan a funcionar todas las noches siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad.



Esto permite la reactivación de empleos, pues en este sector trabajan alrededor de 5.000 personas.



“A partir del viernes 5 febrero no vamos a tener más toque de queda”, afirmó el alcalde Andrés Fabián Hurtado y agregó que tampoco habrá pico y cédula en los supermercados “pero esperamos buen comportamiento de los ciudadanos pues no se puede bajar la guardia”.



Por la indisciplina social Ibagué ha sido una de las ciudades del país más azotada por la pandemia, pues tiene un reporte por encima de los 45.000 contagios y los fallecidos llegan a 1.098.



Además, en el primer mes de este año la ocupación de camas UCI se elevó al 99 por ciento y la situación fue difícil pese a que se pasó de 101 camas a 301 con aportes de la Alcaldía, gobernación del Tolima y Ministerio de Salud.



Los dueños de los establecimientos nocturnos recibieron la noticia con alborozo toda vez que han reportado pérdidas elevadas por el toque de queda que inclusive operó en las festividades del 24 y 31 de diciembre del año pasado.



“Cumplimos un año con los negocios cerrados con pérdidas económicas muy altas pero a esto también se suma la afectación a 5.000 personas que laboran en los sitios de diversión”, dijo el dueño de un bar.



Uno de los meses más difíciles que vivió la ciudad fue diciembre del año anterior con 288 fallecidos mientras que enero reportó 216.



