Mujer abandonó a sus hijos por ir a una rumba clandestina de Halloween

Un habitante en condición de calle puso a salvo a dos hermanos de 2 y 4 años de edad que encontró cuando deambulaban por una calle solitaria de Ibagué, Tolima.



El hecho acaparó la atención de la ciudad, toda vez que sucedió a las 2 de la madrugada del lunes festivo en el barrio Uribe Uribe, una zona de estratos 1 y 2 por donde los niños caminaban sin rumbo fijo.



Al verlos, el habitante de calle se sorprendió, "pues a esa hora de la madrugada caminaban solitos e iban mojados y descalzos".



"Era una niña que llevaba de la mano a su hermanito de 2 años y mi reacción fue ayudarlos, protegerlos para que no les pasara nada", dijo el habitante de calle, un joven de nombre Jhon.



"La mamá los dejó abandonados en la casa por irse a tomar, eso es un acto de irresponsabilidad", agregó Jhon, quien los tomó de sus manos y los llevó a un CAI "porque en la calle corrían mucho peligro".



De inmediato, los patrulleros procedieron a recorrer el barrio Uribe Uribe para tratar de encontrar a los padres. En el largo recorrido, hallaron abierta la puerta de una casa, pero pese a que tocaron y averiguaron; nadie les contestó ni atendió sus llamados.



"Los niños fueron llevados a la comisaría permanente de turno en aras de garantizar sus derechos", afirmó la teniente Alexandra Toro, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía en Ibagué, quien agregó que quedaron bajo protección de un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



Todo no quedó ahí, porque un día después de los hechos apareció el padre de los niños, quien señaló que no convive con su pareja y por tanto están al cuidado de la madre.



"La mamá se fue de rumba y los dejó solos", señaló el padre de familia y agregó que él estuvo con sus hijos hasta las 11 de la noche de ese lunes.



Ahora, el padre adelanta los trámites para lograr la devolución de los pequeños.

