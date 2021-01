Joven desaparecido fue hallado muerto y su cuerpo calcinado

Un joven de 18 años que había sido reportado como desparecido fue encontrado muerto en una zona rural del municipio de Ambalema, Tolima, lo que encendió las alarmas en las autoridades, pues el cuerpo, calcinado, también presentaba heridas de arma de fuego y golpes en la cabeza ocasionados con piedras.



Se trata de Jan Carlos Castiblanco Avendaño, quien recién había alcanzado la mayoría de edad, pero el fin de semana anterior fue reportado por familiares como desaparecido tras salir de su casa y no regresó a la zona urbana.



El cuerpo en estado de descomposición fue hallado por campesinos junto a un cultivo en inmediaciones de la vereda Tajo Medio, en Ambalema, y de acuerdo con el reporte de las autoridades al parecer fue torturado y su cuerpo calcinado.



Para su identificación, fue necesario trasladar el cuerpo a Medicina Legal de Ibagué donde los forenses pudieron establecer que se trataba de Jan Carlos Castiblanco.



Además, los residentes del sector aseguraron que sufrió golpes con una piedra por lo que se cree que se trataría de un asesinato que podría tener como causa una venganza personal de un grupo criminal desconocido pero no se conocieron más datos.



Habitantes de Ambalema señalaron que el joven había salido el domingo pasado de su casa en la zona urbana “pero como no regresó fue reportado como desaparecido pues había temor en sus familiares”.



Las causas de este crimen no han sido establecidas plenamente y el trabajo investigativo está enfocado a lograr la captura de los responsables.



IBAGUÉ