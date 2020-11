Desgarrador: mujer de 86 años ruega para que no le quiten su casa

Un polémico desalojo se presentó en el corregimiento Ospina Pérez, del municipio de Palermo, Huila, en donde una mujer de 80 años de edad fue sacada de su casa por orden judicial.



Desesperada al ver que era desalojada, Ana Lucía Nagles se tiró al piso llorando y a la vez suplicaba que la dejaran vivir en su humilde propiedad que adquirió con el trabajo de toda su vida.



(Le recomendamos leer: Mujer utilizó a la Policía para atrapar a su esposo que le era infiel)

"Fue muy duro, a todos nos partió el corazón ya que perdió lo único que tenía", afirmaron habitantes de esa región y agregaron que se trata de "una persona pobre, sin recursos". "Por culpa de un hijastro perdió su propiedad", agregaron.



La ciudadana, en medio de su avanzada edad y diversas enfermedades que la aquejan, quedó prácticamente en la calle, pues perdió la vivienda debido a las deudas que adquirió un hijastro.



(Lea también: Lo que les espera a 'influencers' que engañaron con paletas de jabón)

Una anciana de 86 años fue desalojada de su casa en Palermo, Huila. La mujer lloró y rogó para que no la sacaran de su vivienda, lo único que tiene. El embargo fue por servir de fiadora a un hijastro irresponsable.

La historia: https://t.co/EhI6Swi9K1 pic.twitter.com/c9jjlo9C1s — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) November 25, 2020

Las autoridades señalaron que se trata de un proceso judicial de carácter civil en su contra por haber firmado una letra como codeudora para un hijastro, pero como éste no pagó, el predio de su propiedad fue rematado para solventar la deuda.



El desalojo lo cumplió la Policía tras una orden emanada del Juzgado Primero Promiscuo de Palermo que fue el encargado de manejar el proceso judicial.



El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía en Neiva, señaló que el problema se presentó porque un allegado a la señora adquirió una deuda que no pagó.



(Le puede interesar: Familia incineró el cuerpo equivocado por un error de la clínica)



Habitantes del corregimiento Ospina Pérez señalaron que ella colocó su casa como garantía ante un préstamo "pero como su familiar no canceló el dinero, un Juzgado ordenó el embargo y desalojo del inmueble que fue entregado al acreedor".



La alcaldesa de Palermo, Natalia Caviedes, considera que se trata de un caso doloroso pues la mujer vive sola en la zona rural.

Yo acudo a los habitantes del Huila y a todos los colombianos para que nos ayuden a construir una vivienda nueva para doña Luz FACEBOOK

TWITTER

"Yo acudo a los habitantes del Huila y a todos los colombianos para que nos ayuden a construir una vivienda nueva para doña Luz. Sería en un lote cercano para que pueda vivir tranquila", aseguró la mandataria y agregó que la Alcaldía y la comunidad tienen entre sus planes una minga que permita la recolección de materiales de construcción.



"Es una señora de la tercera edad que vive sola y en estos momentos necesita ayuda", señaló Caviedes.



La personería de Palermo afirmó que en el proceso no hubo violación de derechos y se conoció que el nuevo propietario cedió una parte del terreno para que la señora siga habitando allí.

Más contenido de Colombia:

-Quiso secuestrar a una niña de dos años de los brazos de su madre



-Nuevas revelaciones en el caso de los dos jóvenes unidos por internet



-Exesposo de docente asesinada en Barrancabermeja se habría fugado

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA