La vida de dos familias cucuteñas tomó un giro inesperado en la noche de este lunes, cuando una pareja de novios sufrió un trágico accidente de tránsito que cobró sus vidas. Los jóvenes iban hacia su casa y chocaron con otra motocicleta donde iban dos amigos.

Anny Yuliana Contreras y Yeferson Yair Pérez vivían juntos desde hace cinco años, después de una larga relación de novios que mantenían desde la adolescencia. Sus amigos y familiares admiraban la relación que sostenían.



“Nunca imaginé que ellos se irían juntos, no alcanzaron a casarse, pero fue una relación llena de amor hasta la muerte. Ella era muy feliz con Yépez (Yeferson), se amaban mucho. Eran una pareja muy linda”, afirmó Michell Villabona, amiga de Anny.

Para Michell, enterarse de la muerte de su amiga fue desconcertante y se sentía incrédula, por eso decidió escribirle un mensaje con la esperanza de recibir respuesta. Sin embargo, fue la hermana de Anny quien contestó y le explicó el fatal desenlace.



“Ella tenía muchos sueños, quería seguir estudiando y trabajar. Anhelaba tener hijos con Yépez. Me quedaré con ganas de volver a verla, le agradezco mucho por su amistad. Ella fue la primera en darme su mano cuando llegué a clase”, dice.



Anny y Michell estudiaban en el Colegio Toledo Plata, ubicado en la comuna 6 de Cúcuta, y en varias ocasiones caminaban durante varios minutos bajo el inclemente sol hasta la casa de la familia Contreras para cumplir con sus tareas escolares.



“Me dolió mucho no poder ir al funeral porque ahora vivo en Ocaña, pero no olvidaré las veces que hacíamos tareas juntas y cuando jugábamos fútbol con otras amigas. Tengo muy buenos recuerdos de ella”, afirma Michell.



Anny Yuliana estudiaba para ser auxiliar en veterinaria en el Instituto Bolivariano Esdiseños (Ibes), y trabajaba junto a su novio en una empresa de transporte de mensajería. La joven iba a cumplir 20 años el próximo 5 de junio.



“Los vamos a extrañar como no se lo imaginan (…) Que descansen en paz mi linda y hermosa hermanita y Yépez. Sus familias siempre los tendremos en nuestro corazón y mente”, publicó la hermana de la joven.



El accidente

Aunque la investigación del trágico accidente aún está en etapa inicial, se han ido conociendo algunos detalles de lo que ocurrió en la noche del lunes 16 de mayo. El testimonio de los heridos, un vecino del sector y las cámaras de seguridad serían clave para revelar lo que desencadenó el siniestro vial.



El hecho ocurrió sobre las 10 de la noche, en la avenida quinta con calle tercera, metros antes del acceso a un puente vehicular. Un objeto atravesado en la vía habría desencadenado un choque entre la moto que conducía Yeferson y otra motocicleta que pasaba por la misma avenida.

Ambos conductores intentaron frenar y no perder el equilibrio. Pero debido a la velocidad, salieron expulsados y chocaron contra un muro y el asfalto.



Al lugar llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta y varias ambulancias para trasladar a los cuatro heridos hasta un centro médico cercano.



A pesar de los esfuerzos de los médicos y tras ser internados en una Unidad de Cuidados Intensivos, la pareja de novios falleció producto de un trauma craneoencefálico severo, trauma cerrado de tórax, politraumatismos y laceraciones.



Sin embargo, al saber las identidades de los dos heridos, se pudo conocer que los dos ocupantes de la segunda motocicleta eran amigos cercanos a las dos víctimas, y fueron identificados como Cristian David Durán y Anyuri Lisbeth Méndez.



De acuerdo con los testimonios entregados a la Policía de Tránsito y Transporte, un testigo escuchó un fuerte ruido producido al parecer por un bloque de concreto que cayó de un camión que cruzó segundos antes. Esta sería la primera hipótesis que manejan los investigadores.

En el lugar donde murió la pareja de novios se registran constantes accidentes de tránsito debido al alto tráfico y una curva peligrosa que precede al puente vehicular ubicado sobre la avenida Diagonal Santander.



La comunidad exige celeridad en la investigación de este trágico accidente de tránsito que enluta a los cucuteños y mayor atención por parte de las autoridades a los sectores con un alto índice de accidentalidad en la ciudad.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 67 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Cúcuta durante el 2021.

CÚCUTA