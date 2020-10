Pasajero se enfrentó a bala con dos atracadores de buses en Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta continúan la búsqueda de un pasajero que asesinó a un delincuente tras cometer un robo en el interior de una buseta. El hombre disparó contra el ladrón y regresó al vehículo para seguir su ruta.



De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), dos hombres habrían amenazado con arma de fuego y arma blanca a los pasajeros de una buseta que se dirigía al municipio de Los Patios.



Los delincuentes despojaron a las víctimas de sus objetos personales y le ordenaron al conductor que detuviera el vehículo para huir del lugar. Sin embargo, uno de los pasajeros esperó unos segundos para levantarse de la silla, desenfundó una pistola y disparó a uno de los ladrones.



El mayor Édgar Jurado, comandante del Primer Distrito de la Mecuc, afirmó que los dos hombres habrían abordado la buseta en un parque del centro de Cúcuta y esperaron varios minutos para cometer el robo.

"Los sujetos cometieron el hurto y al bajarse de la buseta; una persona que también estaba adentro se bajó y disparó contra uno de los delincuentes, el cual muere en el lugar de los hechos. La víctima no tenía documentos de identidad", indicó Jurado.



Hasta la avenida 3A con calle 21, del barrio Puente Barco, en Cúcuta, llegó el personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver.



Las autoridades instaron a la ciudadanía a denunciar y no hacer justicia por sus propias manos. Aunque no hay detalles que permitan la identificación del misterioso hombre, los otros pasajeros han sido entrevistados para reunir elementos que permitan su captura.



Según las cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Cúcuta, en la última semana han sido capturadas 80 personas por distintos delitos como homicidios, distribución de alucinógenos, extorsión y secuestro.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA