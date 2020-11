Con tutela pide silenciar campana de iglesia que le causa 'migraña'

Toda una polémica se ha desatado en el municipio de Pensilvania, Caldas, por cuenta de una tutela con la que el accionante pide que se silencien el campanario y el reloj de la parroquia Nuestra Señora de Los Dolores, pues indica que no puede dormir y el sonido le causa estrés.



La tutela fue interpuesta por una mujer que, dicen los habitantes del pueblo, llegó hace unos dos meses al municipio y alquiló una casa vecina al templo católico, que se ubica en la plaza principal.

Según lo argumentado en el documento que se presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Pensilvania, “el ruido de las campanas le produce dolor de cabeza, migraña y estrés”. Y agrega que “el reloj de la torre al anunciar las horas no le permite conciliar un sueño”.



Por este motivo, la mujer pide a un juez “silenciar el campanario y el reloj que suena cada media hora, es decir, 100 veces al día”, indica la tutela.



Ante la situación, que los habitantes califican como una ofensa a sus arraigadas tradiciones católicas y su patrimonio, se han promovido plantones y recolecciones de firmas para que sean usadas por la defensa en el caso.

Carmenza Holguín, la abogada apoderada de la Parroquia para este caso, indicó que además de los argumentos legales y administrativos que otorga el Concordato entre la Santa Sede y el Estado colombiano, anexaron a la juez las firmas que recogieron voluntariamente los pobladores.



“Fueron en total 3.632 firmas que se recolectaron en dos días, acto que no fue impulsado por nosotros, sino que fue voluntad de los ciudadanos que decidieron de esta manera reprochar esta tutela”, expresó Holguín.



Además de esto, argumenta la apoderada, su acción al respecto se basará en el valor cultural que tienen ambos elementos en este municipio. Las campanas fueron traídas por los mismos colonizadores y el reloj fue donado en la misma época

De igual manera, se basarán en la ley de la libertad de culto, el mismo al que alega a demandante cuando indica que no es un sonido que represente sus creencias personales.



El juzgado municipal vinculó al proceso también a la alcaldía municipal y a la Diócesis de La Dorada-Guaduas, a la que pertenece la parroquia. A la Diócesis le pidió marco legal y a la administración verificación de antecedentes.



“Como nos compete fuimos a la inspección y pudimos constatar que no existe ninguna queja histórica, nadie se había quejado de eso hasta el momento. Como pensilvenses somos amantes a nuestras tradiciones, me uno al rechazo generalizado que ha creado esta tutela, pero como servidor público debo ser respetuoso de las decisiones que desde el juzgado se impartan”, sostuvo Cristian Camilo Giraldo, secretario de Gobierno de Pensilvania.



Respecto a la accionante, poco se sabe de ella. Según lo consultado con este diario con algunos pobladores, la mujer no es oriunda del municipio y en los últimos días no se ha dejado ver en público. Además, dijo un habitante del Pensilvania, que pidió no revelar su identidad, la mujer fue citada al juzgado, pero solicitó que el procedimiento se hiciera de manera virtual.

“Ella se le veía saliendo por ahí con su esposo, pero hace días que no sale. La gente está muy molesta e indignada, y hasta algunos han comentado que quieren ir a rayarle las paredes, pero todos han pedido que se eviten eso, que es mejor esperar el fallo”, comentó el ciudadano.



Respecto a la seguridad de la mujer, la Policía Nacional no ha recibido ninguna denuncia o petición de su parte. Desde la alcaldía municipal se aseguró que en caso de ser necesario se adelantarían las acciones para conservar su integridad y la de sus bienes materiales.



“En el momento en el que la accionante ponga en conocimiento que siente amenazada su integridad, será labor de la Policía, desde sus instancias de investigación, realizar el diagnóstico y ofrecer la protección necesaria”, añadió el Secretario de Gobierno del municipio.



El fallo en primera instancia de este caso se espera para la próxima semana.



LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

Manizales