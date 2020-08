Recapturan a 'el Diablo' tras fugarse de la cárcel de Pitalito, Huila

El municipio de Pitalito, Huila, volvió a respirar tranquilo tras la recaptura anunciada por las autoridades de Juan Ricardo Carvajal Vargas, alias el Diablo, un peligroso delincuente con extenso prontuario y contra quien cursan investigaciones por los delitos de desaparición forzada, lesiones personales agravadas, fuga de presos, abuso sexual y una más por homicidio contra Yerson David Collo Chantre, de 20 años.



"Nadie estaba tranquilo, había temor por su peligrosidad, pero la noticia de la recaptura nos deja volver a dormir tranquilos", afirmó un ciudadano.



El Diablo se vio envuelto en una disputa por tráfico de drogas en Pitalito y en la discusión terminó asesinado el joven David Collo Chantre y otro más fue herido, con lo que la Policía lo capturó como posible autor de esos hechos.



'El Diablo' quedó tras las rejas por este hecho, pero un mes después orquestó un plan de fuga y se escapó del centro de reclusión transitoria de Pitalito, donde permaneció por precaución debido a los contagios del covid-19 en la cárcel municipal.

Para la fuga, en compañía de tres reclusos más, abrió huecos en las paredes y techos. Incluso colocaron música a alto volumen para despistar a la Policía, pero también utilizó seguetas para romper candados y rejas.



La noticia de su fuga fue recibida con temor en el municipio donde la Alcaldía activó las alarmas y ofreció recompensa para ubicarlo y lograr su recaptura.



"El 12 de julio pasado se fugó y se ofreció recompensa de 10 millones de pesos por informacion valiosa que permitiera su recaptura", aseguró el alcalde de Pitalito, Edgar Múñoz, quien destacó el trabajo de la Policía del Huila.



Desde entonces, este hombre de 32 años -oriundo del Atlántico y que llegó al Huila a comienzos de este año- era buscado en todos los rincones, hasta que la Policía logró su recaptura el martes pasado en en una casa del barrio El Limonar, de Neiva.



Las autoridades creen que 'El Diablo' tenía todo listo para salir hacia Ecuador pues había notado que le seguían los pasos.

Un aterrador prontuario criminal

Su historial delictivo es extenso, ya que ha sido señalado por los posibles delitos de desaparición forzada, lesiones personales agravadas, fuga de presos, abuso sexual y homicidio.



Antes de llegar a Pitalito vivía entre Barranquilla y Soledad, Atlántico, donde dirigía negocios relacionados con los cobros ‘gota a gota’.



En el 2019, en Barranquilla, se vio involucrado en el abuso sexual y la desaparición forzada de un joven y su novia, quienes fueron vistos por última vez junto a 'El Diablo' y desde entonces no ha sido posible conocer la suerte que corrió la pareja.



Con serias evidencias en su contra fue capturado y enviado a la cárcel El Bosque, de la capital del Atlántico, donde ocho meses después un juez ordenó su libertad. Decisión que causó dolor en los padres de los jóvenes desaparecidos, pues creen que detrás de las desapariciones estaría 'El Diablo'.



Muchos creían que se encontraba en el Atlántico, pero su nombre volvió a sonar el 12 de junio, cuando fue sindicado de homicidio en la zona urbana de Pitalito, a donde había llegado a comienzos de este año y donde se cree que también se dedicaba al montaje de los cobros gota a gota.



"No sabemos por qué este hombre con tantos problemas jurídicos e investigaciones, saltó de Barranquilla a Pitalito", dijo una fuente oficial.

