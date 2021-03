Polémica por parranda vallenata en la Alcaldía de Armenia

En las últimas horas se ha desatado una lluvia de críticas en redes sociales por cuenta de la fiesta que se llevó a cabo al interior del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Armenia para celebrar el día del hombre.



En las fotos que circulan en redes sociales se observa a varios funcionarios usando sombreros vueltiaos, con botellas de licor y sin usar tapabocas. Además de una agrupación de música vallenata.



(Además: Perdió a su hija y a un nieto en avalancha y aún busca a otra nieta)

La celebración se habría llevado a cabo entre las oficinas de las Secretarías de Hacienda y Gobierno e inicialmente se habría acordado cumplir con las medidas de seguridad, no obstante minutos después, algunos funcionarios abandonaron los protocolos de bioseguridad.



Algunas personas han manifestado en redes sociales su inconformidad con los hechos. “Pero uno va a que lo atiendan a la Alcaldía y no lo atienden por miedo al covid’’.



“El alcalde debe tomar cartas en el asunto y no permitir esas parrandas en la Alcaldía, eso es falta de respeto y aun sin ninguna protección ni distanciamiento, qué horror, hasta dónde hemos llegado, y que se castigue a los responsables’’, son algunos de los comentarios de los ciudadanos en redes sociales.



(Lea también: Estas son las capitales que vuelven a ley seca y toque de queda)



Las autoridades en el Quindío advirtieron la semana pasada que, de seguir la indisciplina social, se va a tener un incremento significativo de contagio de covid-19 en el departamento.



Este medio intentó comunicarse con la secretaria de Gobierno, Gloría García, pero no fue posible. Sin embargo, la funcionaria señaló en un medio local que se iniciará una investigación pues hubo una fiesta en medio de la pandemia.



(En otras noticias: Padre encontró a hija que murió con su pareja en avalancha en el Valle)



Por su parte el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, confirmó que se abrió una investigación para determinar quiénes fueron los asistentes y "por qué estaban consumiendo licor y violentando las medidas de bioseguridad. No voy a permitir que este tipo de eventos se desarrollen en la administración".



ARMENIA