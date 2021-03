Ocupación de UCI en Risaralda está en el 60 %

Aunque las últimas semanas las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en Risaralda permanecían estables, durante esta semana han registrado un leve aumento que ha puesto en alerta a las autoridades de la región.



En Risaralda, la ocupación en las UCI se encuentra en un 60 por ciento, según la información de la Secretaría de Salud del departamento.



Actualmente los casos activos de coronavirus son 1.721 en los 14 municipios de Risaralda.



Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para tomar medidas de autoprotección ante el aumento de covid-19 sobre todo durante la semana santa, donde se pueden presentar aglomeraciones por actividades familiares o sociales.



En Pereira no se realizarán, pues la Diócesis decidió no arriesgar la salud de los feligreses.



‘’Estamos subiendo y no es que estemos haciendo las cosas mal, pero tenemos que ser mucho más exigentes en los aforos y los controles. Sobre todo, en sitios donde hay presencia masiva de personas’’, señaló el secretario de Salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda.



Agregó que la curva del comportamiento del virus refleja que ‘’finalizando abril tengamos un incremento considerable, tenemos un mes para prepararnos y evitar que tengamos un pico muy complejo. Sí nos preocupa y estamos tomando decisiones y mirando cómo hacemos para no afectar la economía’’.



PEREIRA