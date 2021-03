Ocupación de UCI en Armenia está en el 50 por ciento

Quindío tiene la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) más baja del Eje Cafetero.



Mientras que Caldas supera el 70 por ciento y Risaralda está el 60 por ciento, este departamento está en el 50,1 por ciento.



No obstante, hay alarma porque se aproximan los días de Semana Santa y se espera la llegada de cientos de turistas al departamento. Aunque por el momento, no se han decretado nuevas restricciones en el departamento, las autoridades advierten que harán controles en los establecimientos.



‘’Con la Secretarías de Gobierno y Salud vamos a hacer visitas este fin de semana en los bares, restaurantes y hoteles para evidenciar si están cumpliendo con los aforos y los protocolos’’, dijo el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos.



Por su parte, el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, señaló que se adelantan operativos de control en todo el departamento.



‘’Si los establecimientos no cumplen con las medidas serán cerrados, debemos cuidarnos. Vamos a tener más de 2.000 uniformados que garantizarán la seguridad en el departamento para que quienes nos visiten se vayan muy contentos tanto en el tema de turismo como en salud’’.



ARMENIA