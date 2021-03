Niña indígena habría muerto por negligencia médica

Luego de la muerte de una niña indígena de 7 años en Pueblo Rico, Risaralda, el gobernador del departamento, Víctor Manuel Tamayo, ordenó una investigación para conocer las causas del deceso de la menor, que habitaba en el resguardo indígena de Kemberdé.



(Además: Continúa preocupación en Antioquia por amenazas a docentes en Ituango)

Según el mandatario, la pequeña murió el martes y este jueves se inició la investigación después de que la directora del colegio de Kemberdé lo llamó y le informó lo sucedido con la niña.



‘’Es una circunstancia que me ha dolido mucho, cuando la educadora me contó las circunstancias fue mucho más mi preocupación, mi tristeza y mi inconformidad. La niña vivía en una comunidad de muy adentro de la zona indígena de Pueblo Rico’’, señaló Tamayo.



(Lea también: Santa Marta decreta confinamiento tres días a la semana)



Al parecer, la menor había registrado dolor de cabeza y fiebre, y la habían remitido al hospital del municipio de Pueblo Rico. ‘’Simplemente la despacharon con un acetaminofén y la niña terminó finalmente muriendo al otro día’’.



La Secretaría de Salud del departamento abrió una investigación sobre las causas de la muerte de la menor y una comisión de esa secretaría se desplazó hasta la zona para indagar los hechos.



(En otras noticias: Otro golpe a la salsa caleña: escuela Arrebato Caleño cierra su sede)



‘’Si hubo negligencia y descuido tiene que haber unos responsables porque el hecho de que sea indígena no justifica la negligencia, aquí se tiene que atender a todo el mundo por igual y la Secretaría tiene que llegar hasta las últimas’’, agregó el mandatario.



PEREIRA

Otras noticias de Colombia

- Pedro Luis Bonilla empieza a recibir apoyo para ir al curso de la Nasa



- Estas son las restricciones en Medellín para Semana Santa



- Estas son las capitales que vuelven a ley seca y toque de queda